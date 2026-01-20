20 de enero de 2026
Sitio Andino
Podría darse en un mes

Alarma en el sector comercial por el posible cierre del Banco Macro en Malargüe

Desde la Cámara de Comercio alertan que el departamento quedaría con solo tres bancos tras la salida de la entidad

Sucursal Malargüe del Banco Macro.

Sucursal Malargüe del Banco Macro.

 Por Claudio Altamirano

El posible cierre de la sucursal del Banco Macro en Malargüe genera preocupación en el sector comercial. La decisión estaría vinculada a razones económicas y a la baja cantidad de clientes, y que la atención pasaría a ser exclusivamente online.

El presidente de la Cámara de Comercio de Malargüe, Gabriel Ginart, confirmó que la institución ya tomó conocimiento de la partida del Banco Macro, ubicada sobre avenida San Martín, una decisión que comenzó a circular con fuerza en las últimas horas y que genera inquietud en el ámbito comercial y empresarial del departamento.

Motivos del partida del Banco Macro

En diálogo con SITIO ANDINO, Ginart explicó que la información que manejan es de carácter extraoficial, pero coincide en que la determinación estaría relacionada con cuestiones económicas. “Por lo que nos han comentado, no les conviene estar en Malargüe" por un tema de rentabilidad, señaló el dirigente, haciendo referencia a la baja cantidad de clientes que tendría la entidad en la ciudad.

Según trascendió, la sucursal cerraría sus puertas entre los últimos días de febrero y los primeros de marzo. A partir de entonces, el banco continuaría operando únicamente de manera virtual, atendiendo su actual cartera de clientes a través de canales online, sin presencia física en el departamento.

Uno de los puntos que mayor preocupación genera es la situación del personal. Ginart indicó que la sucursal cuenta con alrededor de cinco empleados, en su mayoría vecinos de Malargüe. De acuerdo a la información preliminar, el banco analizaría la posibilidad de reubicarlos en otras sucursales de la provincia de Mendoza, aunque no hay confirmaciones oficiales al respecto.

El cierre del Banco Macro implica también un impacto significativo en la oferta de servicios financieros locales. Ginart remarcó que, de concretarse esta decisión, Malargüe pasaría a contar con solo tres entidades bancarias, cuando años atrás llegó a tener cinco.

Desde la Cámara de Comercio manifestaron su preocupación por el efecto que esta medida puede tener en la actividad económica local, especialmente en un contexto donde la accesibilidad a servicios financieros resulta clave para el desarrollo del comercio y las pequeñas y medianas empresas del departamento.

