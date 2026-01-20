Alertan por picaduras de insectos en Mendoza durante el verano Foto: Archivo

Las condiciones climáticas de Mendoza resultan favorables para distintas especies, entre ellas una amplia variedad de insectos y reptiles que, durante los últimos días del verano, incrementan su presencia en los hogares. Si bien la mayoría no representa un peligro si no se siente amenazada, es importante tomar recaudos para evitar picaduras venenosas.

Insectos y picaduras en verano: la advertencia de los especialistas en Mendoza Para conocer más sobre los insectos y cómo prevenir picaduras durante el verano, Noticiero Andino dialogó con Samuel Rubio, médico clínico de San Rafael, quien advirtió que en la provincia existe riesgo de mordeduras de al menos dos especies de arácnidos -la araña violinista y la viuda negra- y de un tipo de ofidio (reptil sin patas).

A modo de ejemplo, el especialista explicó que la araña marrón suele habitar dentro de las viviendas en busca de zonas oscuras y frescas durante las altas temperaturas. Por ese motivo, puede encontrarse detrás de los muebles, en armarios o dentro de la ropa. “Es importante levantar las sábanas, revisar que todo esté en condiciones, sacudir bien la ropa antes de usarla y controlar los zapatos, porque suelen refugiarse allí”, señaló.

Además, recomendó el uso de guantes al momento de realizar tareas de limpieza para evitar accidentes y aclaró que, por naturaleza, estos arácnidos son poco agresivos y no atacan si no se sienten amenazados. “En verano hay más presencia porque son cazadoras nocturnas y se alimentan de insectos ”, concluyó.

