19 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Curiosidades

Blue Monday: por qué aseguran que este lunes 19 de enero es el "día más triste del año"

Llegó el Blue Monday, el día más triste del año. Descubrí por qué este lunes de enero nos pega el bajón anímico, incluso disfrutando del verano.

Blue Monday: por qué aseguran que este lunes 19 es el día más triste del año

Blue Monday: por qué aseguran que este lunes 19 es el "día más triste del año"

 Por Analía Martín

Arrancar la semana cuesta, pero según una fórmula matemática, este lunes en particular cuesta más que ninguno. Hoy, 19 de enero, se conmemora el famoso Blue Monday, una fecha señalada en el calendario global como el "día más triste del año". Aunque muchos lo toman con humor, la explicación detrás del fenómeno tiene lógica para nuestro bolsillo y nuestra mente.

Blue monday

¿Por qué este lunes de enero es el más triste del año?

El concepto nació en 2005 de la mano del psicólogo Cliff Arnall, quien ideó una fórmula (bastante cuestionada por la comunidad científica, pero exitosa en marketing) para determinar el día más deprimente del calendario. La ecuación [C+(D-d)]TI / MNA cruza variables que, honestamente, nos afectan a todos en esta época:

Lee además
Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 18 de enero video
Streaming

Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 18 de enero
Día Mundial de la Religión: por qué se celebra hoy, 18 de enero
Efemérides

Día Mundial de la Religión: por qué se celebra hoy, 18 de enero
  • Clima (C): Aunque en Argentina es verano, el calor agobiante a veces cansa (y en el hemisferio norte, el frío y la oscuridad suman).
  • Deudas (D): Ya pasaron las fiestas y empiezan a llegar los resúmenes de la tarjeta de crédito con los gastos de Navidad y Reyes.
  • Sueldo (d): Todavía falta para cobrar el salario de enero y la billetera está flaca.
  • Tiempo (T): Ya pasó la euforia de los propósitos de Año Nuevo y muchos ya los abandonaron.
persona deprimida después de las vacaciones

¿Mito o realidad psicológica?

Si bien la psicología moderna descarta que exista un día específico para estar triste, el Blue Monday sirve como recordatorio de lo que se conoce como "bajón post-fiestas". La presión por cumplir metas y la realidad económica tras las vacaciones generan un combo de estrés real. Si hoy sentís que el lunes se hace eterno, no te preocupes: es solo una fecha en el calendario. Mañana será otro día (y estadísticamente, un poco más alegre).

Temas
Seguí leyendo

A 11 años de la muerte de Alberto Nisman, un caso con más dudas que respuestas

Junín, 167 años de historia: cómo nació uno de los departamentos del Este mendocino

18 de enero: se cumplen 6 años del crimen de Fernando Báez Sosa

Mendoza, relegada frente a otros destinos turísticos en la primera quincena: la visión del Gobierno

Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 17 de enero

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 16 de enero

Actividad física y calor extremo: claves para evitar un golpe de calor al entrenar

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 15 de enero

LO QUE SE LEE AHORA
El flamante cartel corpóreo de calle Sarmiento.  video
Renovación urbana

Calle Sarmiento reabrió con gran convocatoria y expectativas por el repunte comercial

Las Más Leídas

Marcos Calvente sobre la obra en el Acceso Este: desvíos y cambios en el transporte público.
Ambicioso plan

Marcos Calvente sobre la obra del Acceso Este: desvíos y cambios en el transporte público

El Paso a Chile permanece abierto ese lunes 19 de enero.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 19 de enero

Vínculo roto. Javier Milei se va del país y tendrá a Villarruel cortita.
Casa Rosada

La movida de Milei para bloquear a Villarruel durante su viaje a Davos

Un afortunado jugador del Quini 6 se llevó un pozo de más de 380 millones.
¡Qué suerte!

De dónde es y a qué números jugó el nuevo millonario que dejó el Quini 6

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 18 de enero: números ganadores del sorteo 3340
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 18 de enero: números ganadores del sorteo 3340