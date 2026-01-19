Blue Monday: por qué aseguran que este lunes 19 de enero es el "día más triste del año"

Blue Monday: por qué aseguran que este lunes 19 es el "día más triste del año"

Arrancar la semana cuesta, pero según una fórmula matemática, este lunes en particular cuesta más que ninguno. Hoy, 19 de enero, se conmemora el famoso Blue Monday, una fecha señalada en el calendario global como el "día más triste del año". Aunque muchos lo toman con humor, la explicación detrás del fenómeno tiene lógica para nuestro bolsillo y nuestra mente.

Blue monday ¿Por qué este lunes de enero es el más triste del año? El concepto nació en 2005 de la mano del psicólogo Cliff Arnall, quien ideó una fórmula (bastante cuestionada por la comunidad científica, pero exitosa en marketing) para determinar el día más deprimente del calendario. La ecuación [C+(D-d)]TI / MNA cruza variables que, honestamente, nos afectan a todos en esta época:

Todavía falta para cobrar el salario de enero y la billetera está flaca. Tiempo (T): Ya pasó la euforia de los propósitos de Año Nuevo y muchos ya los abandonaron. persona deprimida después de las vacaciones ¿Mito o realidad psicológica? Si bien la psicología moderna descarta que exista un día específico para estar triste, el Blue Monday sirve como recordatorio de lo que se conoce como "bajón post-fiestas". La presión por cumplir metas y la realidad económica tras las vacaciones generan un combo de estrés real. Si hoy sentís que el lunes se hace eterno, no te preocupes: es solo una fecha en el calendario. Mañana será otro día (y estadísticamente, un poco más alegre).

