15 de enero de 2026
{}
Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 15 de enero

Netflix actualiza su catálogo este 15 de enero con una tanda de estrenos que incluye series, películas y nuevas producciones para disfrutar hoy.

Foto: archivo
 Por Luis Calizaya

Si estabas buscando una excusa para prender Netflix, el 15 de enero trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo al inicio de 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Estos son los estrenos destacados para ver este día.

Qué ver este 15 de enero en Netflix

Con regresos, nuevas apuestas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix renueva su catálogo con títulos ideales para maratonear. En esta oportunidad, se incorporan series de misterio, romance y comedia. A continuación, los estrenos más destacados de la jornada.

Las series que se estrenan el 15 de enero

1. Agatha Christie: Las Siete Esferas (Thriller)

Ambientada en la Inglaterra de 1925, una broma durante una fiesta de la alta sociedad termina en tragedia y da inicio a una compleja investigación encabezada por Lady Eileen “Bundle” Brent.

Embed - Agatha Christie: Las Siete Esferas | Avance oficial | Netflix

2. El amor a través de un prisma (Animación)

En el Londres de comienzos del siglo XIX, una estudiante japonesa de arte cruza su camino con un joven aristócrata talentoso, dando lugar a una historia sensible y de gran cuidado visual.

3. Amar, perder (Romance)

Un amor imposible enfrenta a dos familias cuando una mujer que intenta salvar el restaurante familiar se enamora del heredero de un cobrador de deudas.

Es una serie turca con una historia de amor atrapante.

Es una serie turca con una historia de amor atrapante.

4. La familia Upshaw (Comedia)

La serie estrenada en 2021 llega a su séptima y última temporada, y continúa el retrato de una familia afroamericana de clase trabajadora de Indiana que intenta salir adelante entre conflictos cotidianos y humor.

