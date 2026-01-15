Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 15 de enero

Si estabas buscando una excusa para prender Netflix , el 15 de enero trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo al inicio de 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos . Estos son los estrenos destacados para ver este día .

Con regresos, nuevas apuestas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix renueva su catálogo con títulos ideales para maratonear . En esta oportunidad, se incorporan series de misterio, romance y comedia . A continuación, los estrenos más destacados de la jornada .

Ambientada en la Inglaterra de 1925, una broma durante una fiesta de la alta sociedad termina en tragedia y da inicio a una compleja investigación encabezada por Lady Eileen “Bundle” Brent.

2. El amor a través de un prisma (Animación)

En el Londres de comienzos del siglo XIX, una estudiante japonesa de arte cruza su camino con un joven aristócrata talentoso, dando lugar a una historia sensible y de gran cuidado visual.

3. Amar, perder (Romance)

Un amor imposible enfrenta a dos familias cuando una mujer que intenta salvar el restaurante familiar se enamora del heredero de un cobrador de deudas.

Netflix - serie Es una serie turca con una historia de amor atrapante. Foto: Netflix

4. La familia Upshaw (Comedia)

La serie estrenada en 2021 llega a su séptima y última temporada, y continúa el retrato de una familia afroamericana de clase trabajadora de Indiana que intenta salir adelante entre conflictos cotidianos y humor.