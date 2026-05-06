Si viste 'Hombre en llamas', esta es la serie de acción que no te podés perder en Netflix

Un pasado oscuro, venganza y peleas sin límites fue la combinación que captó la atención de millones de espectadores en Netflix tras el estreno de ' Hombre en llamas ', la adaptación en formato serie de la película de 2004 protagonizada por Denzel Washington . Sin embargo, para quienes buscan más historias de acción , hay otro título a la altura que permanece oculto en la plataforma.

En solo siete capítulos y con elogios de la crítica , ' Sin piedad para nadie ' es una producción surcoreana en la que el crimen organizado de Seúl entra en alerta ante el regreso de un hombre dispuesto a todo .

La historia se desarrolla en el bajo mundo criminal de Seúl, donde dos bandas se disputan el control de la ciudad . Todo cambia cuando uno de sus miembros asesina a un hombre que resulta ser el hermano de un antiguo y temido gánster . A partir de ese hecho, el protagonista regresa del exilio para descubrir la verdad y emprende un camino de venganza sin retorno , armado con un bate de béisbol .

La serie se estrenó el 6 de junio de 2025 y está basada en un webtoon. Aunque fue dirigida por realizadores debutantes, se posiciona como una opción ideal para quienes buscan historias similares al éxito protagonizado por Yahya Abdul-Mateen II, con un personaje marcado por su pasado que vuelve del retiro para enfrentarse al crimen organizado.

Qué dijo la crítica especializada tras su estreno

Si bien no acumuló una gran cantidad de reseñas, la mayoría de las críticas fueron positivas. Algunos especialistas destacaron su tono cercano al de John Wick, apoyado en los códigos del thriller coreano y una narrativa de venganza bien construida. A esto se suma una dosis de acción sostenida que mantiene el ritmo a lo largo de todos los episodios.

Otro de los puntos fuertes es el desarrollo de los personajes. La intensidad del relato y el foco en las historias individuales construyen un universo donde no hay figuras completamente buenas, lo que aporta mayor complejidad a la trama.

Reparto de la serie

So Ji-sub: Nam Gi-jun, el antiguo jefe

Nam Gi-jun, el antiguo jefe Lee Jun-hyuk: Nam Gi- seok, hermano de Gi-jun

Nam Gi- seok, hermano de Gi-jun Huh Joon-ho: Lee Ju-woon, director ejecutivo del Grupo Juwoon

Lee Ju-woon, director ejecutivo del Grupo Juwoon An Kil-kang: Gu Bong-san, líder del Grupo Bongsan

Gu Bong-san, líder del Grupo Bongsan Gong Myoung: Gu Jun-mo, hijo de Bong-san

Gu Jun-mo, hijo de Bong-san Choo Young-woo: Lee Geum-son, fiscal del distrito central de Seúl

Lee Geum-son, fiscal del distrito central de Seúl Cha Seung-won: Cha Yeong-do, gerente de Bongsan

Cha Yeong-do, gerente de Bongsan Tiger Lee: Sim Seong-won, presidente y director ejecutivo de NClean

Sim Seong-won, presidente y director ejecutivo de NClean Cho Han-cheul: Choi Sung-cheol

Acción - Netflix Es la miniserie para ver después de 'Hombre en llamas'. Foto: Netflix Tudum

Más series y películas con So Ji-sub

Películas:

1. A Company Man (2012)

Un asesino a sueldo que trabaja para una empresa que encubre homicidios bajo apariencia corporativa empieza a cuestionar su vida tras involucrarse emocionalmente con una mujer. So Ji-sub encarna a un hombre frío y metódico que, por primera vez, se enfrenta a su propia humanidad. Su interpretación mezcla contención emocional con estallidos de violencia muy medidos.

2. Be With You (2018)

Un viudo vive dedicado a su pequeño hijo hasta que, de forma inexplicable, su esposa fallecida regresa sin recuerdos de su vida pasada. En este drama romántico, So Ji-sub muestra un costado mucho más sensible: construye un personaje atravesado por la pérdida, el amor y la esperanza, alejándose por completo de sus roles más duros.

3. Alienoid (2022)

Una historia que combina ciencia ficción y viajes en el tiempo, donde fuerzas alienígenas y humanos se cruzan en distintas épocas. So Ji-sub aparece en un rol clave dentro de este universo complejo, aportando presencia y misterio en una trama cargada de acción y efectos visuales.

Series:

1. Oh My Venus (2015–2016)

Una abogada con problemas de autoestima decide cambiar su vida y recurre a un entrenador personal reconocido. So Ji-sub interpreta a ese coach: un hombre exitoso, disciplinado y reservado, que poco a poco deja ver su lado más cálido. Su química con la protagonista sostiene gran parte del encanto de la serie.

2. Master’s Sun (2013)

Una mujer que puede ver fantasmas conoce a un empresario frío y calculador que, curiosamente, tiene la capacidad de bloquear esas apariciones cuando está cerca de ella. So Ji-sub brilla en un papel dual: combina el típico líder distante con momentos de humor y vulnerabilidad, logrando un equilibrio muy atractivo.

3. Doctor Lawyer (2022)

Tras perderlo todo por una operación fallida, un cirujano de élite se convierte en abogado especializado en negligencia médica. Aquí, So Ji-sub encarna a un protagonista marcado por la injusticia, obsesivo con la verdad y con un fuerte deseo de revancha. Es un rol intenso, donde predomina la tensión moral y el conflicto interno.

Tráiler de 'Sin piedad para nadie'