27 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Netflix

Agenda Netflix: los estrenos del 27 al 30 de abril

Netflix renovará su catálogo en la última semana de abril con una nueva tanda de estrenos que incluye series, películas y producciones originales para disfrutar en los próximos días.

Agenda Netflix: los estrenos del 27 al 30 de abril

Agenda Netflix: los estrenos del 27 al 30 de abril

 Por Luis Calizaya

Netflix renueva su programación en el cuarto mes de 2026 con una nueva tanda de estrenos. Entre el 27 y el 30 de abril la plataforma sumará series, películas y otras producciones que amplían su catálogo y ofrecen alternativas para distintos públicos y géneros.

Uno por uno: estrenos de Netflix de la semana

Con regresos, apuestas nuevas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix amplía su oferta con títulos ideales para maratonear durante el mes. Entre historias atrapantes, comedia y documentales, así llegan los estrenos del 27 al 30 de abril:

Lee además
Final explicado de Ápex en Netflix: cuál es el destino de cada personaje video

¿Terminaste 'Ápex' en Netflix? Esto es lo que realmente pasa al final
Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 26 de abril video

Guía Netflix: qué mirar hoy, 26 de abril, sin perder tiempo buscando
  • 27 de abril:

Te irás al infierno (Drama)

Kazuko Hosoki era la adivina más famosa de Japón y dominaba los medios, pero ¿quién era ella más allá de los rumores de charlatanería espiritual y nexos con el bajo mundo?

  • 29 de abril:

Envidiosa: Temporada 4 (Comedia)

Vicky atraviesa una nueva etapa romántica junto a Matías, esta vez en el intento de formar una familia con Bruno, hijo de una relación anterior de él con Nora. Por otro lado, más allá de los desafíos laborales y los miedos personales, en su vida reaparece un viejo recuerdo que creía haber dejado atrás.

Embed - Envidiosa: Temporada 4 | Tráiler oficial | Netflix

¿Debería casarme con un asesino? (Documental)

En esta serie documental, una mujer explica cómo mantuvo su compromiso con un hombre acusado de asesinato mientras conseguía pruebas en su contra.

Me llamo Agneta (Drama)

Tras ser despedida y con ganas de empezar de cero, Agneta acepta un trabajo de cuidadora en Provenza, que se convierte en la llave de los placeres de la vida y un nuevo despertar.

  • 30 de abril:

Hombre en llamas (Acción)

Serie basada en la película "El fuego de la venganza" (2004). Atormentado por su pasado y perseguido por sus enemigos, un veterano de las Fuerzas Especiales lucha por mantener con vida a una adolescente en las peligrosas calles de Río de Janeiro.

Embed - Hombre en llamas | Tráiler oficial | Netflix

Janur Ireng (Terror)

Dos hermanos sobreviven como pueden tras la destrucción total de la casa de sus padres en un incendio. Un día, un hombre misterioso aparece y asegura ser su tío, ofreciéndoles un lugar en su hogar. Sin embargo, oculta un plan siniestro para ellos.

Temas
Seguí leyendo

Netflix se pone a tono con el Mundial 2026 con una nueva película atrapante

Guía Netflix: qué mirar hoy, 25 de abril, sin perder tiempo buscando

Nadie está a salvo: el thriller que llega a Netflix y te va a dejar sin respiro

Guía rápida: qué series y películas se estrenan hoy en Netflix (24 de abril)

Netflix lanza Relatos del '85: la nueva amenaza que pone en peligro a Hawkins

Llega "Carísima" a Netflix: el experimento que podría cambiar cómo vemos series

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 23 de abril

No es solo Netflix: las series que podrían convertirse en furor mundial en 2026

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2425 y números ganadores del domingo 26 de abril

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2425 y números ganadores del domingo 26 de abril

El abogado acusado, Iván Yoma

"No conozco a los inversores": qué dijo Yoma y por qué su declaración genera dudas en la investigación por estafas

La Lepra es líder de todos los torneos y quedó primero en la general.

Show Leproso en el clásico mendocino: goleada a Gimnasia y líder de todo lo que juega

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1351 del domingo 26 de abril

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1351 del domingo 26 de abril

Alarma en Mendoza por el avance de la pipa, una droga altamente tóxica, en jóvenes y personas en situación de calle.

Alarma en Mendoza por la "pipa": crece el consumo de cocaína fumada en jóvenes y personas en situación de calle