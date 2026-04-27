Agenda Netflix: los estrenos del 27 al 30 de abril

Netflix renueva su programación en el cuarto mes de 2026 con una nueva tanda de estrenos . Entre el 27 y el 30 de abril la plataforma sumará series , películas y otras producciones que amplían su catálogo y ofrecen alternativas para distintos públicos y géneros.

Con regresos, apuestas nuevas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix amplía su oferta con títulos ideales para maratonear durante el mes . Entre historias atrapantes, comedia y documentales , así llegan los estrenos del 27 al 30 de abril :

¿Terminaste 'Ápex' en Netflix? Esto es lo que realmente pasa al final

Kazuko Hosoki era la adivina más famosa de Japón y dominaba los medios, pero ¿quién era ella más allá de los rumores de charlatanería espiritual y nexos con el bajo mundo?

29 de abril:

Envidiosa: Temporada 4 (Comedia)

Vicky atraviesa una nueva etapa romántica junto a Matías, esta vez en el intento de formar una familia con Bruno, hijo de una relación anterior de él con Nora. Por otro lado, más allá de los desafíos laborales y los miedos personales, en su vida reaparece un viejo recuerdo que creía haber dejado atrás.

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¿Debería casarme con un asesino? (Documental)

En esta serie documental, una mujer explica cómo mantuvo su compromiso con un hombre acusado de asesinato mientras conseguía pruebas en su contra.

Me llamo Agneta (Drama)

Tras ser despedida y con ganas de empezar de cero, Agneta acepta un trabajo de cuidadora en Provenza, que se convierte en la llave de los placeres de la vida y un nuevo despertar.

30 de abril:

Hombre en llamas (Acción)

Serie basada en la película "El fuego de la venganza" (2004). Atormentado por su pasado y perseguido por sus enemigos, un veterano de las Fuerzas Especiales lucha por mantener con vida a una adolescente en las peligrosas calles de Río de Janeiro.

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Janur Ireng (Terror)

Dos hermanos sobreviven como pueden tras la destrucción total de la casa de sus padres en un incendio. Un día, un hombre misterioso aparece y asegura ser su tío, ofreciéndoles un lugar en su hogar. Sin embargo, oculta un plan siniestro para ellos.