Fue una de las películas de terror más vistas en Netflix y hoy tiene los días contados

Las despedidas nunca son fáciles, y mucho menos cuando involucran a uno de los villanos más aterradores del cine moderno . Antes de abandonar Netflix , " It: Capítulo 2 " ofrece una última oportunidad para reencontrarse con Pennywise y con el desenlace de una historia que marcó a toda una generación de fanáticos del terror. La película , basada en la célebre novela de Stephen King , se convirtió en uno de los fenómenos más comentados del género durante los últimos años.

Tiene los días contados en Netflix: It: Capítulo 2 se va el 5 de junio.

Netflix confirmó que " It: Capítulo 2 " dejará de estar disponible en su catálogo el próximo 5 de junio . Por ello, quienes deseen revivir la batalla final entre el Club de los Perdedores y Pennywise deberán hacerlo antes de esa fecha.

Sin embargo, la salida de la plataforma no significa el fin del camino para la película. La producción dirigida por Andy Muschietti continúa disponible en HBO Max , servicio que también alberga contenidos vinculados al universo creado por Stephen King , incluido el esperado proyecto " It: Welcome to Derry ", la serie precuela que expandirá la historia del siniestro payaso.

Netflix: de qué trata "It: Capítulo 2"

Han pasado casi tres décadas desde que los integrantes del Club de los Perdedores derrotaron a Pennywise en el pequeño pueblo de Derry, en el estado de Maine. Bill, Beverly, Richie, Ben, Eddie, Mike y Stanley siguieron adelante con sus vidas y dejaron atrás los traumáticos acontecimientos de su infancia.

Pero cuando una nueva ola de violencia sacude a Derry, Mike reúne nuevamente al grupo para cumplir la promesa que hicieron años atrás: regresar si el mal volvía a aparecer.

Convertidos en adultos y cargando heridas que nunca terminaron de sanar, deberán enfrentarse una vez más a Pennywise, una entidad capaz de alimentarse de los miedos más profundos de sus víctimas. La batalla final pondrá a prueba su valentía, sus recuerdos y la fuerza de los lazos que los unieron desde niños.

La recepción de la crítica: qué dijo

Aunque las opiniones estuvieron más divididas que con la primera entrega, "It: Capítulo 2" logró consolidarse como un éxito comercial al recaudar más de 470 millones de dólares en la taquilla mundial.

La crítica especializada destacó especialmente el trabajo de Andy Muschietti para cerrar una historia ambiciosa y emocional.

Desde The Playlist señalaron que, si bien la secuela no alcanza la solidez narrativa de la primera película, consigue ofrecer un desenlace aterrador y emotivo para los protagonistas.

Pennywise - It (1) It, una película de terror que marcó el cine moderno. Foto: web

Por su parte, New York Post elogió la forma en que la película explora el regreso al lugar donde nacen los traumas, calificándola como una digna continuación de una de las sagas de terror más exitosas de los últimos tiempos.

En tanto, Empire valoró la evolución de la propuesta al considerarla más profunda, inquietante y entretenida, mientras que Cine Premiere destacó que, pese a algunas irregularidades, la película logra preservar la esencia de la obra original de Stephen King y cerrar la historia con solvencia.

Reparto de la película

Bill Skarsgård: Pennywise

Pennywise Jessica Chastain: Beverly Marsh

Beverly Marsh James McAvoy: Bill Denbrough

Bill Denbrough Bill Hader: Richie Tozier

Richie Tozier Isaiah Mustafa: Mike Hanlon

Mike Hanlon Jay Ryan: Ben Hanscom

Ben Hanscom James Ransone: Eddie Kaspbrak

Eddie Kaspbrak Andy Bean: Stanley Uris

Más de Bill Skarsgård: sus series y películas

Películas:

1. Nosferatu

Una joven comienza a experimentar fenómenos extraños vinculados a una presencia oscura que parece acecharla desde las sombras. A medida que el terror se extiende por su entorno, una antigua amenaza resurge y pone en peligro a toda una comunidad. La historia combina horror gótico, obsesión y elementos sobrenaturales.

2. Contra todos

En un mundo distópico gobernado por una familia autoritaria, un joven sobreviviente emprende una brutal misión de venganza tras perder a sus seres queridos. Guiado por un misterioso mentor, deberá enfrentarse a un sistema corrupto mientras descubre secretos que cambiarán su destino.

3. El cuervo

Después de una tragedia devastadora, un hombre recibe una segunda oportunidad para regresar al mundo de los vivos. Impulsado por el amor y el deseo de justicia, inicia una búsqueda para castigar a los responsables y enfrentar fuerzas que trascienden la vida y la muerte.

Series:

1. Hemlock Grove

La desaparición y posterior muerte de una adolescente sacude a una pequeña localidad marcada por secretos oscuros. Mientras la investigación avanza, salen a la luz extraños sucesos, antiguas leyendas y personajes que parecen ocultar mucho más de lo que muestran.

2. Castle Rock

Ambientada en un pueblo inspirado en las obras de Stephen King, la serie entrelaza distintas historias de misterio, suspenso y terror psicológico. La aparición de personajes enigmáticos desencadena una serie de acontecimientos que desafían la lógica y la realidad.

3. Clark

Basada en hechos reales, esta producción sigue la vida de uno de los criminales más famosos de Suecia. Entre fugas, robos y situaciones extravagantes, la serie retrata cómo una figura controvertida logró convertirse en un inesperado fenómeno mediático y cultural.

Tráiler de "It: Capítulo 2"