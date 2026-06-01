﻿Agenda Netflix: los estrenos del 3 al 9 de junio

Netflix renueva su programación en el sexto mes de 2026 con una nueva tanda de estrenos . Entre el 3 y el 9 de junio la plataforma sumará series , películas y otras producciones que amplían su catálogo y ofrecen alternativas para distintos públicos y géneros.

Con regresos, apuestas nuevas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix amplía su oferta con títulos ideales para maratonear durante el mes . Entre historias atrapantes, romances y documentales , así llegan los estrenos del 3 al 9 de junio :

A través de testimonios inéditos y material de archivo, este documental reconstruye el juicio que enfrentó Michael Jackson en 2003. El cantante, considerado una de las figuras más influyentes de la cultura pop, fue acusado de abuso infantil en un caso que generó una enorme repercusión mediática y mantuvo en vilo a millones de personas.

4 de junio:

El testigo (Thriller)

La producción revive el caso de Rachel Nickell, asesinada a plena luz del día mientras paseaba junto a su hijo y su mascota en Londres. La serie sigue la historia de su pareja, quien debió afrontar la crianza de un niño que, con apenas dos años, se convirtió en testigo de un crimen que conmocionó al Reino Unido y derivó en una controvertida investigación policial.

Embed - El Testigo | Tráiler en Español (Serie de Netflix) | Estreno: 04/06/2026

Fans de tiempo completo (Comedia)

Lo que comienza como una amistad unida por la pasión por el K-pop se transforma en una intensa rivalidad cuando dos amigas descubren que tendrán la oportunidad de asistir a un concierto de su banda favorita en Corea del Sur.

¡Ay, mamá! (Comedia)

Una madre y sus dos hijas deberán dejar de lado sus diferencias para ocultar un crimen ocurrido en un vecindario donde los rumores y los secretos forman parte de la vida cotidiana.

5 de junio:

La desconocida (Thriller)

La policía encuentra a una mujer atada y amordazada dentro de un contenedor. Aunque logra sobrevivir, no recuerda quién es ni cómo llegó hasta allí. Cuando un misterioso intento de asesinato ocurre en el hospital, dos detectives comienzan una carrera contra el tiempo para descubrir su identidad.

Turbulencia en la oficina (Comedia)

Jennifer López interpreta a Jackie, una poderosa ejecutiva que prohíbe las relaciones sentimentales dentro de su empresa. Sin embargo, la llegada de un nuevo abogado pondrá a prueba sus estrictas reglas.

México 86 (Comedia)

Martín de la Torre hará todo lo posible para que México organice el Mundial de 1986. Con ingenio y determinación, buscará convertir ese sueño en realidad y alcanzar reconocimiento internacional.

Embed - México 86 | Tráiler oficial | Netflix

Así aprenderás (Comedia)

Un grupo de inspectores escolares intenta imponer disciplina en distintas instituciones educativas. Sin embargo, sus métodos terminarán provocando situaciones tan caóticas como divertidas.

7 de junio:

Tetracampeones: Brasil volvió a creer (Documental)

La producción repasa la conquista de la Copa Mundial de 1994 a través de entrevistas exclusivas y material inédito registrado por los propios protagonistas de aquella histórica campaña.

9 de junio:

Noruega vuelve al ruedo (Documental)

Con testimonios de figuras como Erling Haaland, el documental muestra el detrás de escena de la selección de Noruega en su camino hacia la clasificación para el Mundial 2026, luego de más de dos décadas de ausencia.