Netflix pone la lupa sobre el juicio que persiguió a Michael Jackson hasta su muerte

Una acusación inesperada fue suficiente para colocar a Michael Jackson en el centro de uno de los procesos judiciales más mediáticos de la historia reciente. Más de dos décadas después , Netflix retoma aquel caso con una miniserie documental que reconstruye el juicio y explora aspectos poco conocidos de lo ocurrido dentro y fuera de la sala del tribunal .

La producción llegó a la plataforma este 3 de junio y propone un recorrido en tres episodios por el proceso judicial que enfrentó el Rey del Pop. A través de testimonios, archivos y material de época , la serie pone el foco en quienes tuvieron la responsabilidad de evaluar su inocencia , desde los miembros del jurado hasta los periodistas que siguieron el caso de cerca.

A comienzos de 2003 , Michael Jackson era una de las figuras más reconocidas e influyentes del planeta. Sin embargo, su vida cambió drásticamente cuando fue acusado de múltiples cargos relacionados con presunto abuso sexual infantil , dando inicio a una investigación que generó una enorme repercusión mediática a nivel mundial.

El proceso judicial captó la atención de millones de personas y se convirtió en uno de los juicios más seguidos de la cultura popular contemporánea. Aunque Jackson fue finalmente absuelto de todos los cargos, la controversia continuó acompañando su figura pública incluso después de su fallecimiento en 2009.

Testigos clave, material de archivo y nuevas perspectivas

"Michael Jackson: El veredicto" reconstruye el caso a partir de los testimonios de personas que participaron directamente en el juicio. Entre ellos aparecen miembros del jurado, testigos presenciales, abogados, periodistas y otros protagonistas que ofrecen una mirada detallada sobre los acontecimientos.

La docuserie también incorpora las perspectivas de la fiscalía y de la defensa, con el objetivo de presentar una visión equilibrada de uno de los casos judiciales más debatidos de las últimas décadas.

Michael Jackson - Netflix - Documental (1) La docuserie promete revelar cosas nunca antes vistas del juicio. Foto: Netflix

Según sus realizadores, la producción busca revisar el proceso desde una óptica histórica y documental, recuperando testimonios y elementos que no tuvieron la misma visibilidad durante el desarrollo del juicio. Sin imágenes televisivas dentro del tribunal, la miniserie reconstruye los hechos a través de relatos de primera mano y material de archivo para ofrecer un análisis profundo de un caso que continúa generando debate en todo el mundo.

Quiénes están a cargo del documental

Dirección: Nick Green

Nick Green Creador: David Herman

David Herman Producción ejecutiva: Fiona Stourton y James Goldston

Fiona Stourton y James Goldston Producción: Candle True Stories

Tráiler de "Michael Jackson: El veredicto"