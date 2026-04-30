30 de abril de 2026
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Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 30 de abril

Netflix actualiza su catálogo este 30 de abril con un tanda de estrenos que incluye series, películas y nuevas producciones para disfrutar hoy.

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 30 de abril

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 30 de abril

Foto: web
 Por Luis Calizaya

Si buscas una excusa para prender Netflix, el 30 de abril trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo al inicio de 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Estos son los estrenos destacados para ver este día.

Qué ver este 30 de abril en Netflix

Con regresos, nuevas apuestas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix renueva su catálogo con títulos ideales para maratonear. En esta oportunidad, solo se incorporan una película y una serie. A continuación, los estrenos más destacados de la jornada.

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Las series que se estrenan el 30 de abril

Hombre en llamas (Acción)

Basada en la película El fuego de la venganza (2004), la historia sigue a John Creasy, un hombre atormentado por su pasado y perseguido por sus enemigos, que se ve obligado a sacar a la luz sus habilidades como exmiembro de las Fuerzas Especiales para proteger a una adolescente en las peligrosas calles de Río de Janeiro.

Embed - Hombre en llamas | Tráiler oficial | Netflix

Las películas que se estrenan el 30 de abril

Janur Ireng (Terror)

Dos hermanos sobreviven como pueden tras la destrucción total de la casa de sus padres en un incendio. Un día, un hombre misterioso aparece y asegura ser su tío, ofreciéndoles un lugar en su hogar. Sin embargo, oculta un plan siniestro para ellos.

Netflix - terror
La pel&iacute;cula es una precuela y dura menos de 100 minutos.

La película es una precuela y dura menos de 100 minutos.

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