Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 25 de abril

Si necesitás una excusa para prender Netflix , este sábado 25 de abril tiene varias. La plataforma tiene nuevas series y películas que amplían el catálogo de este 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Acá te recomendamos lo que vale la pena ver hoy .

Con regresos muy esperados , estrenos que buscan sorprender y títulos pensados para dar que hablar , Netflix renueva su catálogo con propuestas ideales para el fin de semana . Con historias para todos los gustos, con acción, romance y comedia , son perfectas para un buen plan en casa .

Nadie está a salvo: el thriller que llega a Netflix y te va a dejar sin respiro

Netflix se pone a tono con el Mundial 2026 con una nueva película atrapante

Una pareja de jóvenes descubre una impactante pelea entre su jefe y su esposa, lo que se convierte en el detonante de una serie de favores, tensiones y hechos de violencia dentro de la clase alta.

Embed - Bronca: Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix

2. Un amor que no se agota (Romance)

Un granjero y una presentadora de televisión nocturna llevan vidas aceleradas, hasta que el destino los une de forma inesperada para dar inicio a una relación que deberá enfrentar el desafío de los horarios opuestos.

3. Alguien tiene que saber (Thriller)

Un detective y su equipo deben encontrar contrarreloj a un adolescente que desaparece tras asistir a una fiesta nocturna, mientras toda la comunidad de Concepción, Chile, intenta reconstruir lo ocurrido.

4. Stranger Things: Relatos del '85 (Misterio)

Situada en el invierno de 1985, Eleven, Mike, Dustin, Lucas, Will y Max retoman sus vidas tras el aparente cierre del portal del Upside Down. Sin embargo, la calma dura poco: nuevas amenazas paranormales obligarán al grupo a mantenerse más unido que nunca.

Stranger Things - 2026 (1) La serie se sitúa entre la segunda y la tercera temporada. Foto: Archivo

5. Machos Alfa - Temporada 5 (Comedia)

Pedro, Luis, Raúl y Santi son cuatro amigos que continúan enfrentando numerosos desafíos personales, con la búsqueda de una nueva masculinidad como telón de fondo. Desde divorcios hasta una peculiar comunidad forman parte del nuevo caos.

Qué películas ver hoy en Netflix

1. Sisu (Acción)

En los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, un hombre recorre el norte de Finlandia en busca de oro y logra encontrarlo en grandes cantidades. Sin embargo, durante su retirada se cruza con un escuadrón nazi que complica su huida al descubrir el botín. Pronto entenderán que no se trata de un hombre cualquiera.

Embed - Sisu (2023) Official Red Band Trailer - Jorma Tommila, Aksel Hennie

2. Compañeras de cuarto (Comedia)

Devon, una tímida universitaria, le pide a Celeste, la chica popular, que sea su compañera de cuarto, sin imaginar que su amistad se convertirá en una guerra pasivoagresiva.

3. Embestida (Acción)

Un devastador huracán golpea a un pueblo costero, desatando el caos y arrastrando consigo tiburones que invaden las calles inundadas. En medio de la destrucción, los habitantes deberán unirse para sobrevivir, enfrentando una carrera contrarreloj donde cada decisión puede ser la última.

4. 180 (Thriller)

Un inesperado incidente deja a su hijo en un estado crítico, por lo que un enfurecido padre queda atrapado en un torbellino de emociones y un oscuro camino hacia la venganza.

Película - Netflix - 180 La película es una de las más vistas de la plataforma. Foto: Netflix

5. La esperanza vive en mí (Drama)

Charlie vive en el centro de Manhattan, atravesado por la soledad y la depresión tras perder a toda su familia en los atentados del 11-S. En uno de sus días rutinarios, se reencuentra con un viejo amigo de la universidad, quien lo ayudará a mirar la vida desde otra perspectiva frente a esa pérdida.