25 de abril de 2026
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A días del Mundial 2026, Netflix sorprende con una película que expone el lado oculto del negocio

La película prepara su estreno a pocos días del Mundial 2026 y genera grandes expectativas en Argentina por su conexión histórica y deportiva. Conocé de qué se trata.

A días del Mundial 2026, Netflix sorprende con una película que expone el lado oculto del negocio

A días del Mundial 2026, Netflix sorprende con una película que expone el lado oculto del negocio

Foto: web
 Por Luis Calizaya

El detrás de escena del fútbol pocas veces se cuenta con tanta picardía. 'México 86' llega a Netflix para mostrar que organizar un Mundial puede ser tan desafiante como jugarlo, en una historia donde la ambición y el ingenio se cruzan en cada decisión.

México 86 - Netflix - Película
La película se estrenará a principios de junio.

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Netflix: de qué trata 'México 86'

La historia sigue a Martín de la Torre, un burócrata mexicano apasionado por el fútbol que ve una oportunidad única de lograr que México vuelva a ser sede de un Mundial. Con ingenio, audacia y decisiones al borde de lo permitido, se enfrenta a la FIFA y a sus competidores en una carrera contrarreloj que lo obliga a romper reglas y asumir riesgos. La película se estrena el 5 de junio en Netflix.

Una historia para no perderse

Dirigida por Gabriel Ripstein y protagonizada por Diego Luna, quien también se desempeña como productor ejecutivo, Karla Souza y Daniel Giménez Cacho, la propuesta mezcla comedia, tensión política y estrategias de poder en un relato dinámico y atrapante.

México 86 encuentra un atractivo extra en su vínculo con el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, despertando el interés de los fanáticos del fútbol. Con un tono ágil, cargado de ironía y negociaciones al filo, la película se mueve entre el humor y la intriga, en una línea que recuerda al estilo de las historias sobre disputas de poder, donde cada movimiento puede cambiar el resultado del juego.

Elenco protagónico

  • Diego Luna
  • Karla Souza
  • Daniel Giménez Cacho
  • Álvaro Guerrero
  • Memo Villegas
  • Juan Pablo Fernández
México 86 - Netflix - Película (1)
Será una película divertida y nostálgica, principalmente en Argentina.

Será una película divertida y nostálgica, principalmente en Argentina.

Más películas y series con Diego Luna

  • Películas:

1. Y tu mamá también

Dos adolescentes emprenden un viaje por carretera junto a una mujer mayor, en una travesía que mezcla deseo, amistad y descubrimiento personal. Lo que empieza como una escapada sin rumbo termina revelando tensiones, secretos y el paso a la adultez.

2. Rudo y Cursi

Dos hermanos con vidas humildes ven cambiar su destino cuando son descubiertos por un cazatalentos del fútbol. Mientras uno alcanza la fama rápidamente, el otro lucha con sus propias limitaciones, en una historia que cruza ambición, rivalidad y éxito.

3. Casa de mi Padre

En una hacienda mexicana, un hombre intenta salvar el legado familiar mientras enfrenta conflictos amorosos y la amenaza de un poderoso narcotraficante. La historia combina drama, humor absurdo y referencias a las telenovelas clásicas.

  • Series

1. Andor

En el universo de Star Wars, la serie sigue el crecimiento de la rebelión contra el Imperio a través de misiones encubiertas, espionaje y sacrificios personales. La historia profundiza en los orígenes de una resistencia que se gesta en las sombras.

2. Narcos: Mexico

Ambientada en los años 80, retrata el surgimiento del narcotráfico en México y la consolidación de poder de los carteles. La trama combina política, violencia y estrategias criminales en un contexto de corrupción y tensiones internacionales.

3. Pan y Circo

Una serie que reúne a distintas figuras alrededor de una mesa para debatir temas sociales, políticos y culturales, mientras comparten una comida. Cada episodio propone una conversación profunda sobre problemáticas actuales desde múltiples miradas.

Tráiler de 'México 86'

Embed - México 86 | Tráiler oficial | Netflix

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