Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 26 de abril

Si necesitás una excusa para prender Netflix , este domingo 26 de abril tiene varias. La plataforma tiene nuevas series y películas que amplían el catálogo de este 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Acá te recomendamos lo que vale la pena ver hoy .

Con regresos muy esperados , estrenos que buscan sorprender y títulos pensados para dar que hablar , Netflix renueva su catálogo con propuestas ideales para el fin de semana . Con historias para todos los gustos, desde thrillers hasta comedia , son perfectas para un buen plan de sofá y manta.

Netflix se pone a tono con el Mundial 2026 con una nueva película atrapante

¿Terminaste 'Ápex' en Netflix? Esto es lo que realmente pasa al final

Tras un accidente que la dejó en silla de ruedas, Santita deja plantado al amor de su vida en el altar. Veinte años después, él regresa con una petición que lo cambia todo.

Embed - Santita | Tráiler oficial | Netflix

2. Muñeca rusa (Drama)

Nadia Vulvokov vive en una especie de bucle temporal en el que, día tras día, repite su estancia en Nueva York. Sin embargo, este fenómeno ocurre de forma misteriosa: tras asistir a una fiesta, muere por la noche y, al día siguiente, despierta como si nada hubiera pasado, obligada a enfrentar nuevamente el mismo problema.

3. Los no elegidos (Thriller)

En una comunidad religiosa cerrada al mundo exterior, Rosie es una joven madre que pasa sus días junto a su esposo. Sin embargo, su rutina cambia con la llegada de un nuevo integrante al lugar, un preso prófugo de la justicia. Con el paso del tiempo, ella comienza a comparar su mundo con el de este hombre, hasta no solo cuestionar su estilo de vida, sino también despertar un interés amoroso.

4. Inconcebible (Misterio)

Basada en hechos reales, la historia sigue a dos detectives que intentan resolver el caso de una adolescente acusada de haber realizado una falsa denuncia por abuso sexual.

Netflix - serie Narra un caso judicial que atrapa hasta el último capítulo. Foto: web

5. Si los deseos mataran… (Terror)

Una misteriosa app promete cumplir cualquier deseo, pero un grupo de adolescentes descubre que se harán realidad a cambio de iniciar una cuenta regresiva hacia su muerte.

Qué películas ver hoy en Netflix

1. Ápex (Thriller)

Una mujer marcada por la pérdida que busca refugio en la naturaleza, pero termina siendo acosada por un asesino en serie. En medio de un entorno salvaje e implacable, deberá poner a prueba sus límites físicos y mentales para sobrevivir.

2. Plan de escape 2: Hades (Acción)

Secuela de Escape Plan, la película retoma la historia de Ray Breslin (Sylvester Stallone) y su equipo de especialistas en seguridad, expertos en rescatar prisioneros de cárceles de máxima seguridad. En esta ocasión, uno de sus miembros es secuestrado y llevado a una prisión que desafía toda lógica, lo que pondrá a prueba incluso a quienes se creían expertos en la materia.

Embed - Plan de escape 2 Hades 2018 Tráiler Español

3. El golpe (Misterio)

Dos estafadores profesionales, tras la muerte de un amigo, se unen para vengarlo enfrentándose a un poderoso gánster. Para lograrlo, elaboran un plan complejo pero inteligente con la ayuda de personas cercanas.

4. Parque Lezama (Drama)

Entre discusiones, bromas y confidencias, dos hombres muy opuestos construyen un vínculo entrañable mientras lidian con conflictos familiares y con los personajes que habitan el histórico Parque Lezama.

Parque Lezama - Netflix 2026 Una película para rendir homenaje a la renciente partida de Luis Brandoni. Foto: Archivo

5. Sin respiro (Thriller)

Tras hacer todo lo posible por encubrir un accidente, un policía corrupto ve su vida en peligro ante las constantes amenazas de un testigo del hecho.