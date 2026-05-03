3 de mayo de 2026
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Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 3 de mayo

Netflix tiene en su catálogo series, películas y estrenos pensados para maratonear este domingo 3 de mayo.

Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 3 de mayo

Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 3 de mayo

 Por Luis Calizaya

Si necesitás una excusa para prender Netflix, este domigo 3 de mayo tiene varias. La plataforma tiene nuevas series y películas que amplían el catálogo de este 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Acá te recomendamos lo que vale la pena ver hoy.

Qué ver este 3 de mayo en Netflix

Con regresos muy esperados, estrenos que buscan sorprender y títulos pensados para dar que hablar, Netflix renueva su catálogo con propuestas ideales para el fin de semana. Con historias para todos los gustos, desde acción hasta comedia, son perfectas para un buen plan de sofá y manta.

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Qué series ver hoy en Netflix

1. Hombre en llamas (Acción)

En esta nueva adaptación de El fuego de la venganza (2004), la historia sigue a John Creasy, un hombre atormentado por su pasado y perseguido por sus enemigos. Obligado a volver a la acción, deberá poner en juego sus habilidades como exmiembro de las Fuerzas Especiales para proteger a una adolescente en las peligrosas calles de Río de Janeiro.

Embed - Hombre en llamas | Tráiler oficial | Netflix

2. ¿Debería casarme con un asesino? (Documental)

En esta serie documental, una mujer relata cómo mantuvo su compromiso con un hombre acusado de asesinato mientras, en paralelo, reunía pruebas en su contra.

3. Una nueva jugada (Comedia)

Una empresaria intenta dejar atrás un pasado caótico para hacerse cargo del equipo profesional de baloncesto de su familia. En el proceso, busca demostrar que es ambiciosa y capaz, aunque nadie parezca tomarla en serio.

4. Un amor que no se agota (Romance)

Un granjero y una presentadora de televisión nocturna llevan vidas opuestas hasta que el destino los cruza de forma inesperada. A partir de ese encuentro, inician una relación que deberá enfrentarse al desafío de horarios incompatibles.

Netflix - serie - romance
Es la serie romántica del momento.

Es la serie romántica del momento.

5. La caída de la casa Usher (Terror)

Dos hermanos, impulsados por la ambición y la sed de poder, construyen un imperio familiar. Sin embargo, una serie de muertes misteriosas comienza a afectar a sus herederos, desatando una oscura cadena de consecuencias.

Qué películas ver hoy en Netflix

1. Intercambiados (Animación)

Una pequeña criatura del bosque intercambia mágicamente su cuerpo con el de un imponente pájaro del valle. Forzados a adaptarse a una nueva realidad, ambos deberán dejar de lado sus diferencias para sobrevivir a una aventura que pondrá a prueba su instinto y su capacidad de cooperación.

2. Cuestión de confianza (Thriller)

Tras la filtración de material íntimo por parte de hackers, una mujer decide alejarse de su vida en Hollywood y refugiarse en una cabaña. Sin embargo, lo que parecía una escapatoria pronto se convierte en una pesadilla, al descubrir que no está sola.

Netflix - Pelicula - miedo
La película mantiene la tensión de principio a fin.

La película mantiene la tensión de principio a fin.

3. Mi querida señorita (Comedia)

La vida de Adela cambia por completo cuando descubre que es intersexual. Criada en un entorno conservador, inicia un proceso de autodescubrimiento que la lleva a replantearse su identidad, sus vínculos y su lugar en el mundo.

4. Yiya Murano: la muerte a la hora del té (Documental)

El documental reconstruye la historia de Yiya Murano, quien envenenó a sus amigas para ocultar estafas económicas y se convirtió en una de las figuras criminales más impactantes de la Argentina en los años 70. A través de archivos y testimonios, se explora también su perfil mediático en décadas posteriores.

Embed - Yiya Murano: Muerte a la hora del té | Tráiler oficial | Netflix

5. La decisión más difícil (Drama)

Una exabogada que dejó su carrera para cuidar a su hija con leucemia se ve obligada a regresar a los tribunales cuando su otra hija, de 11 años, inicia una demanda de emancipación médica contra sus padres.

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