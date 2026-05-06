Documental aterrador en Netflix: la mujer que se casó para comprobar un crimen

Un caso real que parece sacado de una ficción oscura sacude a los espectadores de Netflix con ' ¿Debería casarme con un asesino? '. La serie documental expone una historia tan inquietante como real, donde el amor, la verdad y el miedo se enfrentan en una decisión límite que puede cambiarlo todo.

Confesar o guardar un secreto por amor: el dilema de ¿Debería casarme con un asesino?

Solo en Netflix: estos son los estrenos imperdibles de la semana

De lo mejor en acción: la serie corta de Netflix que recuerda a 'Hombra en llamas'

La producción sigue a Caroline Muirhead , una patóloga forense de Glasgow que inicia una relación con Sandy McKellar , un hombre que rápidamente la envuelve en un romance intenso . Sin embargo, tras comprometerse , él le revela un secreto devastador: años atrás cometió un crimen . A partir de ese momento, Caroline queda atrapada en un dilema moral extremo.

Así, la miniserie reconstruye el vínculo entre ambos desde sus inicios, cuando se conocen a través de una aplicación de citas y avanzan rápidamente hacia el compromiso. Sin embargo, todo cambia tras una cruda confesión que también involucra al hermano de Sandy . Lejos de alejarse, Caroline decide actuar con cautela y mantener la relación mientras busca la forma de denunciar el hecho y reunir pruebas suficientes para que intervenga la Justicia.

Con testimonios exclusivos, imágenes inéditas y el relato en primera persona de la protagonista, el documental expone el deterioro emocional de Caroline mientras intenta sostener una doble vida, como pareja del acusado y a la vez testigo clave.

El caso real: qué pasó con los involucrados

El crimen ocurrió en 2017, cuando la víctima, Tony Parsons, un veterano de guerra y sobreviviente de cáncer, fue atropellado cuando iba en su bicicleta y enterrado en una finca rural en Escocia. Tras la denuncia de Caroline y una investigación que se extendió durante meses, en 2023 Sandy McKellar se declaró culpable de homicidio culposo y fue condenado a 12 años de prisión. Su hermano, Robert, recibió una pena de cinco años y tres meses por obstrucción a la justicia.

Documental - Netflix (2) Fue veterano de guerra y superó el cáncer: Tony Parsons, la víctima de la historia. Foto: web

Por su parte, Caroline logró reconstruir su vida tras el proceso judicial. Luego de atravesar un profundo impacto emocional, se alejó de su entorno anterior, dejó atrás sus adicciones y hoy busca recuperar vínculos personales, mientras su historia se convierte en el eje de un documental que pone en debate los límites entre el amor y la responsabilidad.

¿Quiénes son los entrevistados en el documental?

La Dra. Caroline Muirhead: patóloga forense de Glasgow, Escocia.

patóloga forense de Glasgow, Escocia. David Green: exjefe de homicidios y delitos graves de la Fiscalía General de Escocia

exjefe de homicidios y delitos graves de la Fiscalía General de Escocia Charles Blackbourne: camarero y testigo

camarero y testigo Stephen y Margaret Muirhead: padres de Caroline

padres de Caroline James O'Kelly: amigo de Caroline

amigo de Caroline Lorna Dawson: científica forense

científica forense Greg Bryce: ex oficial de policía

ex oficial de policía Brian McConnachie: abogado de Sandy McKellar

Trailer de '¿Debería casarme con un asesino?'