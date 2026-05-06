6 de mayo de 2026
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Documental aterrador en Netflix: la mujer que se casó para comprobar un crimen

La miniserie adapta un caso real que, más allá de exponer el hecho de sangre, plantea un dilema moral entre guardar un secreto y la posibilidad de convivir con el miedo.

Documental aterrador en Netflix: la mujer que se casó para comprobar un crimen

Documental aterrador en Netflix: la mujer que se casó para comprobar un crimen

Foto: Netflix
 Por Luis Calizaya

Un caso real que parece sacado de una ficción oscura sacude a los espectadores de Netflix con '¿Debería casarme con un asesino?'. La serie documental expone una historia tan inquietante como real, donde el amor, la verdad y el miedo se enfrentan en una decisión límite que puede cambiarlo todo.

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La producción sigue a Caroline Muirhead, una patóloga forense de Glasgow que inicia una relación con Sandy McKellar, un hombre que rápidamente la envuelve en un romance intenso. Sin embargo, tras comprometerse, él le revela un secreto devastador: años atrás cometió un crimen. A partir de ese momento, Caroline queda atrapada en un dilema moral extremo.

Así, la miniserie reconstruye el vínculo entre ambos desde sus inicios, cuando se conocen a través de una aplicación de citas y avanzan rápidamente hacia el compromiso. Sin embargo, todo cambia tras una cruda confesión que también involucra al hermano de Sandy. Lejos de alejarse, Caroline decide actuar con cautela y mantener la relación mientras busca la forma de denunciar el hecho y reunir pruebas suficientes para que intervenga la Justicia.

Con testimonios exclusivos, imágenes inéditas y el relato en primera persona de la protagonista, el documental expone el deterioro emocional de Caroline mientras intenta sostener una doble vida, como pareja del acusado y a la vez testigo clave.

El caso real: qué pasó con los involucrados

El crimen ocurrió en 2017, cuando la víctima, Tony Parsons, un veterano de guerra y sobreviviente de cáncer, fue atropellado cuando iba en su bicicleta y enterrado en una finca rural en Escocia. Tras la denuncia de Caroline y una investigación que se extendió durante meses, en 2023 Sandy McKellar se declaró culpable de homicidio culposo y fue condenado a 12 años de prisión. Su hermano, Robert, recibió una pena de cinco años y tres meses por obstrucción a la justicia.

Documental - Netflix (2)
Fue veterano de guerra y super&oacute; el c&aacute;ncer: Tony Parsons, la v&iacute;ctima de la historia.

Fue veterano de guerra y superó el cáncer: Tony Parsons, la víctima de la historia.

Por su parte, Caroline logró reconstruir su vida tras el proceso judicial. Luego de atravesar un profundo impacto emocional, se alejó de su entorno anterior, dejó atrás sus adicciones y hoy busca recuperar vínculos personales, mientras su historia se convierte en el eje de un documental que pone en debate los límites entre el amor y la responsabilidad.

¿Quiénes son los entrevistados en el documental?

  • La Dra. Caroline Muirhead: patóloga forense de Glasgow, Escocia.
  • David Green: exjefe de homicidios y delitos graves de la Fiscalía General de Escocia
  • Charles Blackbourne: camarero y testigo
  • Stephen y Margaret Muirhead: padres de Caroline
  • James O'Kelly: amigo de Caroline
  • Lorna Dawson: científica forense
  • Greg Bryce: ex oficial de policía
  • Brian McConnachie: abogado de Sandy McKellar

Trailer de '¿Debería casarme con un asesino?'

Embed - Should I Marry A Murderer? | Official Trailer | Netflix

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