Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 16 de enero

Netflix actualiza su catálogo este 16 de enero con una tanda de estrenos que incluye series, películas y nuevas producciones para disfrutar hoy.

Foto: Archivo
 Por Luis Calizaya

Si estabas buscando una excusa para prender Netflix, el 16 de enero trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo al inicio de 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Estos son los estrenos destacados para ver este día.

Qué ver este 16 de enero en Netflix

Con regresos, nuevas apuestas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix renueva su catálogo con títulos ideales para maratonear. En esta ocasión, se suman series de comedia y romance, además de un thriller intenso. A continuación, los estrenos más destacados del día.

Las películas que se estrenan el 16 de enero

1. El botín (Thriller)

Protagonizada por Matt Damon y Ben Affleck, la película sigue a un equipo táctico de la policía de Miami que incauta más de 20 millones de dólares en efectivo. La obligación de contar el dinero en el lugar desata sospechas, resentimientos y una ambición que comienza a erosionar la confianza entre los agentes.

Embed - El botín | Tráiler oficial | Netflix

Aislados y bajo la vigilancia de fuerzas desconocidas, los policías deberán elegir entre el deber y la tentación, mientras el entorno se vuelve cada vez más violento y peligroso.

Las series que se estrenan el 16 de enero

1. ¿Cómo se traduce este amor? (Comedia romántica)

Ju Ho-jin es contratado como intérprete personal de la famosa actriz Cha Mu-hee, quien participa en un programa de televisión que se graba en distintos países, como Corea del Sur, Japón, Canadá e Italia. Aunque sus personalidades y creencias sobre el amor son completamente opuestas, el viaje compartido da lugar a malentendidos, discusiones y, poco a poco, a una comprensión mutua que va creciendo con cada conversación.

La serie tiene 12 capítulos y una historia de amor emocionante.

2. Humana por accidente (Romance)

Eun Ho es un zorro de nueve colas que disfruta de la vida humana hasta que, tras un accidente inesperado, pierde su inmortalidad. Obligado a adaptarse a su nueva condición, su camino se cruza con el de un futbolista tan famoso como narcisista, dando inicio a una relación tan improbable como reveladora.

