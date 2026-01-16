Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 16 de enero

Si estabas buscando una excusa para prender Netflix , el 16 de enero trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo al inicio de 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos . Estos son los estrenos destacados para ver este día .

Con regresos , nuevas apuestas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix renueva su catálogo con t ítulos ideales para maratonear . En esta ocasión, se suman series de comedia y romance , además de un thriller intenso . A continuación, los estrenos más destacados del día .

Protagonizada por Matt Damon y Ben Affleck, la película sigue a un equipo táctico de la policía de Miami que incauta más de 20 millones de dólares en efectivo. La obligación de contar el dinero en el lugar desata sospechas, resentimientos y una ambición que comienza a erosionar la confianza entre los agentes.

Aislados y bajo la vigilancia de fuerzas desconocidas, los policías deberán elegir entre el deber y la tentación, mientras el entorno se vuelve cada vez más violento y peligroso.

Las series que se estrenan el 16 de enero

1. ¿Cómo se traduce este amor? (Comedia romántica)

Ju Ho-jin es contratado como intérprete personal de la famosa actriz Cha Mu-hee, quien participa en un programa de televisión que se graba en distintos países, como Corea del Sur, Japón, Canadá e Italia. Aunque sus personalidades y creencias sobre el amor son completamente opuestas, el viaje compartido da lugar a malentendidos, discusiones y, poco a poco, a una comprensión mutua que va creciendo con cada conversación.

Romance - Netflix La serie tiene 12 capítulos y una historia de amor emocionante. Foto: Netflix

2. Humana por accidente (Romance)

Eun Ho es un zorro de nueve colas que disfruta de la vida humana hasta que, tras un accidente inesperado, pierde su inmortalidad. Obligado a adaptarse a su nueva condición, su camino se cruza con el de un futbolista tan famoso como narcisista, dando inicio a una relación tan improbable como reveladora.