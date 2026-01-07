'El Botín' se estrena en Netflix: la historia real detrás del impactante thriller

Recordados por 'El indomable: Will Hunting' (1997),Matt Damon y Ben Affleck vuelven a compartir pantalla en una de las películas más esperadas de Netflix para 2026. Para los aficionados a los thrillers policiales y la acción, 'El botín' será un estreno imperdible a mediados de enero.
Más allá del tráiler y las imágenes promocionales, la sinopsis revela que la historia principalse inspira en un caso policial real vivido de cerca por el director y guionista Joe Carnahan, lo que plantea una trama centrada en la tentación y las rivalidades internas.
Con fecha de estreno el 16 de enero, a partir de las 05.00 (hora de Argentina), la película sigue a un equipo táctico de la policía de Miami que incauta más de 20 millones de dólares en efectivo. La obligación de contar el dinero en el lugar desata sospechas, resentimientos y ambición económica empiezan a erosionar la confianza.
Aislados y vigilados por fuerzas desconocidas, los policías deberán elegir entre el deber y la tentación, mientras el entorno se vuelve cada vez más violento y peligroso.
¿En qué historia real se inspiró 'El botín'?
El proyecto parte de una experiencia personal vinculada al mundo policial de Miami que conmovió a Carnahan. El director explica que tomó elementos del relato de un amigo cercano, padre y jefe del equipo antinarcóticos, que vivió la presión y la responsabilidad de las incautaciones, así como los riesgos asociados a ese trabajo.
Además, Carnahan reconoce la influencia de varios clásicos del thriller policiaco en la construcción del tono y la atmósfera del film, citando títulos como 'Serpico' (1973), 'El príncipe de la ciudad' (1981) y 'Heat' (1995). Aunque la película incorpora recursos dramáticos propios del cine, su núcleo permanece anclado en prácticas reales de incautación y en la tensión humana que esas situaciones generan dentro de los equipos de seguridad.