'El Botín' se estrena en Netflix: la historia real detrás del impactante thriller

El esperado thriller policial de 2026 vuelve a reunir a Matt Damon y Ben Affleck en una historia intensa inspirada en un hecho real.

Foto: Archivo
 Por Luis Calizaya

Recordados por 'El indomable: Will Hunting' (1997), Matt Damon y Ben Affleck vuelven a compartir pantalla en una de las películas más esperadas de Netflix para 2026. Para los aficionados a los thrillers policiales y la acción, 'El botín' será un estreno imperdible a mediados de enero.

Más allá del tráiler y las imágenes promocionales, la sinopsis revela que la historia principal se inspira en un caso policial real vivido de cerca por el director y guionista Joe Carnahan, lo que plantea una trama centrada en la tentación y las rivalidades internas.

Además de Affleck y Damon, se suman actores de peso al reparto.

Netflix: cuál es la sinopsis de 'El botín'

Con fecha de estreno el 16 de enero, a partir de las 05.00 (hora de Argentina), la película sigue a un equipo táctico de la policía de Miami que incauta más de 20 millones de dólares en efectivo. La obligación de contar el dinero en el lugar desata sospechas, resentimientos y ambición económica empiezan a erosionar la confianza.

Aislados y vigilados por fuerzas desconocidas, los policías deberán elegir entre el deber y la tentación, mientras el entorno se vuelve cada vez más violento y peligroso.

¿En qué historia real se inspiró 'El botín'?

El proyecto parte de una experiencia personal vinculada al mundo policial de Miami que conmovió a Carnahan. El director explica que tomó elementos del relato de un amigo cercano, padre y jefe del equipo antinarcóticos, que vivió la presión y la responsabilidad de las incautaciones, así como los riesgos asociados a ese trabajo.

Además, Carnahan reconoce la influencia de varios clásicos del thriller policiaco en la construcción del tono y la atmósfera del film, citando títulos como 'Serpico' (1973), 'El príncipe de la ciudad' (1981) y 'Heat' (1995). Aunque la película incorpora recursos dramáticos propios del cine, su núcleo permanece anclado en prácticas reales de incautación y en la tensión humana que esas situaciones generan dentro de los equipos de seguridad.

Su director, Joe Carnahan, confirmó que 'El botín' se inspira en hechos reales.

¿Quiénes integran el elenco?

  • Matt Damon
  • Ben Affleck
  • Steven Yeun
  • Teyana Taylor
  • Catalina Sandino Moreno
  • Sasha Calle
  • Néstor Carbonell
  • Lina Esco
  • Scott Adkins
  • Kyle Chandler

Tráiler de 'El botín'

Embed - El botín | Tráiler oficial | Netflix

