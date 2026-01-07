'El Botín' se estrena en Netflix: la historia real detrás del impactante thriller

Recordados por ' El indomable: Will Hunting ' (1997), Matt Damon y Ben Affleck vuelven a compartir pantalla en una de las películas más esperadas de Netflix para 2026 . Para los aficionados a los thrillers policiales y la acción , ' El botín ' será un estreno imperdible a mediados de enero .

Más allá del tráiler y las imágenes promocionales, la sinopsis revela que la historia principal se inspira en un caso policial real vivido de cerca por el director y guionista Joe Carnahan , lo que plantea una trama centrada en la tentación y las rivalidades internas .

Con fecha de estreno el 16 de enero , a partir de las 05.00 ( hora de Argentina ), la película sigue a un equipo táctico de la policía de Miami que incauta más de 20 millones de dólares en efectivo. La obligación de contar el dinero en el lugar desata sospechas, resentimientos y ambición económica empiezan a erosionar la confianza.

Aislados y vigilados por fuerzas desconocidas, los policías deberán elegir entre el deber y la tentación , mientras el entorno se vuelve cada vez más violento y peligroso.

¿En qué historia real se inspiró 'El botín'?

El proyecto parte de una experiencia personal vinculada al mundo policial de Miami que conmovió a Carnahan. El director explica que tomó elementos del relato de un amigo cercano, padre y jefe del equipo antinarcóticos, que vivió la presión y la responsabilidad de las incautaciones, así como los riesgos asociados a ese trabajo.

Además, Carnahan reconoce la influencia de varios clásicos del thriller policiaco en la construcción del tono y la atmósfera del film, citando títulos como 'Serpico' (1973), 'El príncipe de la ciudad' (1981) y 'Heat' (1995). Aunque la película incorpora recursos dramáticos propios del cine, su núcleo permanece anclado en prácticas reales de incautación y en la tensión humana que esas situaciones generan dentro de los equipos de seguridad.

Netflix - Película (1) Su director, Joe Carnahan, confirmó que 'El botín' se inspira en hechos reales. Foto: Netflix

¿Quiénes integran el elenco?

Matt Damon

Ben Affleck

Steven Yeun

Teyana Taylor

Catalina Sandino Moreno

Sasha Calle

Néstor Carbonell

Lina Esco

Scott Adkins

Kyle Chandler

Tráiler de 'El botín'