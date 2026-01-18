18 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Efemérides

Día Mundial de la Religión: por qué se celebra hoy, 18 de enero

Cada tercer domingo de enero se conmemora el Día Mundial de la Religión. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Día Mundial de la Religión: por qué se celebra hoy, 18 de enero

Día Mundial de la Religión: por qué se celebra hoy, 18 de enero

Por Sitio Andino Sociedad

Cada tercer domingo de enero se conmemora el Día Mundial de la Religión, efeméride que invita a reflexionar sobre la fe, el respeto y la convivencia. En esta nota te contamos qué es, cuál es su origen y el objetivo que promueve.

Sin título (6)
Hoy se celebra el Día Mundial de la Religión

Hoy se celebra el Día Mundial de la Religión

Por qué se celebra hoy el Día Mundial de la Religión y cuál es su objetivo

De acuerdo con el sitio diainternacionalde, la religión se entiende como un sistema de creencias que propone la existencia de una realidad trascendente, acompañado por prácticas, ritos y normas propias de cada cultura, mediante las cuales las personas establecen un vínculo con una o varias deidades.

Lee además
A 11 años de la muerte de Alberto Nisman, un caso con más dudas que respuestas
Efemérides

A 11 años de la muerte de Alberto Nisman, un caso con más dudas que respuestas
Cruce internacional habilitado, este domingo 18 de enero.
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 18 de enero

Desde una mirada más amplia, la religión también ha sido interpretada como una respuesta humana a la necesidad de encontrar significado, propósito y contención espiritual, apelando a la creencia en un ser superior que brinde orientación en un mundo complejo.

El Día Mundial de la Religión se celebra desde 1950, a partir de una iniciativa impulsada por la Asamblea Nacional Espiritual de la Fe Bahá’í en Estados Unidos. La fecha invita a reflexionar sobre el valor de la espiritualidad como camino para promover la paz, el entendimiento y la convivencia entre los pueblos.

Temas
Seguí leyendo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 18 de enero

Junín, 167 años de historia: cómo nació uno de los departamentos del Este mendocino

18 de enero: se cumplen 6 años del crimen de Fernando Báez Sosa

Baja la temperatura: el pronóstico del tiempo en Mendoza para este domingo 18 de enero

Nutrición para todos: estar delgado no es sinónimo de saludable

Geriátricos en Mendoza: el negocio sin habilitación, con precios elevados y escasos controles

Dolor en el periodismo deportivo por la muerte de Guillermo Salatino

Se descomprimió el tránsito en el Paso a Chile y ya casi no hay demoras en el cruce internacional

LO QUE SE LEE AHORA
El Paso a Chile permanece abierto este domingo.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 18 de enero

Las Más Leídas

Fluye el tránsito en el Paso a Chile
Atención

Se descomprimió el tránsito en el Paso a Chile y ya casi no hay demoras en el cruce internacional

Graves irregularidades sanitarias en Las Heras: panadería clausurada y productos decomisados
Peligroso

Graves irregularidades sanitarias en Las Heras: panadería clausurada y productos decomisados

Impactante accidente en Luján de Cuyo: hay un menor de gravedad
Anoche

Impactante accidente en Luján de Cuyo: hay un menor grave

Se registra actividad volcánica en la Laguna del Maule.
Malargüe

Alerta amarilla por actividad sísmica en un complejo volcánico de la frontera con Chile

Una ciclista quedó en grave estado tras ser atropellada en Maipú (Foto ilustrativa)
Trasladada al Hospital Central

Una ciclista quedó en grave estado tras ser atropellada en Maipú