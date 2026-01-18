Día Mundial de la Religión: por qué se celebra hoy, 18 de enero

Cada tercer domingo de enero se conmemora el Día Mundial de la Religión, efeméride que invita a reflexionar sobre la fe, el respeto y la convivencia. En esta nota te contamos qué es, cuál es su origen y el objetivo que promueve.

Sin título (6) Hoy se celebra el Día Mundial de la Religión Por qué se celebra hoy el Día Mundial de la Religión y cuál es su objetivo De acuerdo con el sitio diainternacionalde, la religión se entiende como un sistema de creencias que propone la existencia de una realidad trascendente, acompañado por prácticas, ritos y normas propias de cada cultura, mediante las cuales las personas establecen un vínculo con una o varias deidades.

Desde una mirada más amplia, la religión también ha sido interpretada como una respuesta humana a la necesidad de encontrar significado, propósito y contención espiritual, apelando a la creencia en un ser superior que brinde orientación en un mundo complejo.

El Día Mundial de la Religión se celebra desde 1950, a partir de una iniciativa impulsada por la Asamblea Nacional Espiritual de la Fe Bahá’í en Estados Unidos. La fecha invita a reflexionar sobre el valor de la espiritualidad como camino para promover la paz, el entendimiento y la convivencia entre los pueblos.

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 18 de enero, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

