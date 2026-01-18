18 de enero de 2026
Baja la temperatura: el pronóstico del tiempo en Mendoza para este domingo 18 de enero

El cielo se presentará mayormente nublado, con viento sur moderado y descenso de la temperatura. A la noche aumenta la inestabilidad. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

La jornada se presentará un poco más fresca este domingo.

Foto: Yemel Fil
El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este domingo 18 de enero una jornada mayormente nublada, con poco cambio de la temperatura y vientos moderados del sector sur, lo que provocará un ambiente más fresco en comparación con días previos.

Desde temprano se sentirá la influencia del viento sur, que comenzará a soplar entre las 7 y las 8 de la mañana y se extenderá durante gran parte del día, generando un descenso térmico sostenido. En cordillera, se prevén precipitaciones, mientras que en el llano no se esperan lluvias.

Durante la mañana, el cielo estará cubierto sobre el Gran Mendoza y la zona Este, aunque sin precipitaciones. Con el correr de las horas se esperan mejoramientos temporales, y desde el mediodía el cielo pasará a estar seminublado en gran parte de la provincia.

Hacia la tarde-noche, entre las 19 y 20, volverá a registrarse un aumento de la nubosidad en la zona Este, mientras que en el Gran Mendoza el cielo permanecerá parcialmente cubierto, nuevamente sin lluvias. La inestabilidad será leve y se manifestará principalmente en el aumento de la cobertura nubosa.

En alta montaña, el día comenzará seminublado en los sectores Norte y Central, condición que se mantendrá hasta alrededor de las 14. Luego se espera un despeje generalizado, sin registro de precipitaciones.

En cuanto a las temperaturas, la mínima será de 16°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, mientras que en el resto de la provincia rondará los 21°C. La máxima promedio se ubicará cerca de los 27°C.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • Lunes 19 de enero: jornada calurosa y algo nublada, con vientos moderados del noreste. El viento del norte comenzará cerca del mediodía, incrementando su intensidad durante la tarde, especialmente en la franja Este, y luego se extenderá a toda la provincia con velocidades de entre 35 y 40 km/h, manteniéndose activo hasta la madrugada siguiente. No se esperan tormentas. Máxima: 32°C | Mínima: 14–18°C (según zona).
  • Martes 20 de enero: día caluroso, con nubosidad variable y tormentas aisladas hacia la tarde y noche. Continuarán los vientos moderados del noreste y se prevén precipitaciones en cordillera. Máxima: 36°C | Mínima: 20°C.
  • Miércoles 21 de enero: jornada parcialmente nublada, con descenso de la temperatura y vientos del sector sur. Podrían registrarse tormentas aisladas. Máxima: 34°C | Mínima: 23°C.
