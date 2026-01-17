Dolor en el periodismo deportivo por la muerte de Guillermo Salatino

Guillermo Salatino , figura histórica del periodismo deportivo argentino y voz referente del tenis , falleció a los 80 años en el Sanatorio La Trinidad de San Isidro tras sufrir un paro cardíaco . Su muerte provoca conmoción en el ambiente deportivo y mediático, por ser el cronista que acompañó al tenis nacional e internacional durante casi medio siglo .

Salatino, que había cumplido 80 años el 21 de septiembre , sufrió un paro cardíaco mientras se preparaba para una operación de cadera programada para la semana siguiente. Fue internado en el Sanatorio La Trinidad de San Isidro, donde finalmente murió a causa del episodio cardíaco .

En los últimos años había reducido su presencia en los grandes torneos , aunque seguía vinculado al equipo nacional y asistió a pasadas series de la Copa Davis .

La triste noticia llegó a la Asociación Argentina de Tenis (AAT), que en su honor difundió un mensaje de despedida : “Hoy es un día triste para todos nosotros: a los 80 años falleció Guillermo Salatino , un periodista que marcó el camino de muchas generaciones de profesionales y que amplió la cobertura del tenis argentino a todo el mundo . Te vamos a extrañar, Salata”.

Quién fue Salata: el tenis y periodismo como estilo de vida

Salatino siguió el tenis durante casi cinco décadas. Desde 1997 asistió de forma casi ininterrumpida a los Grand Slams, contabilizando 147 participaciones (18 Australian Open, 43 Roland Garros, 43 Wimbledon y 43 US Open). Fue voz emblemática en radio La Red y, aunque dejó de cubrir los Majors a partir de 2022, acompañó al equipo nacional en las series recientes de Copa Davis, entre ellas, la de Groningen (Países Bajos) en septiembre y la Fase Final en Bolonia (Italia) en noviembre de 2025.

Su vínculo con el tenis fue temprano, cuando su madre lo llevaba a ver jugar a su padre, y llegó a practicar en la Primera División del Buenos Aires Lawn Tennis, entrenando junto a figuras como Guillermo Vilas y José Luis Clerc.

Sin embargo, los destinos de la vida hicieron que decantara por el periodismo: “Me gustaba el oficio y me veía condiciones. Estudié, en el primer año me ofrecieron trabajo y no paré más ”, recordó en una entrevista de 2022. Esa pasión y constancia lo convirtieron en una referencia imprescindible del deporte en la Argentina.

Fuente: TyC Sports.