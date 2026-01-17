17 de enero de 2026
Dolor en el periodismo deportivo por la muerte de Guillermo Salatino

A los 80 años, el reconocido periodista, referente por sus relatos y coberturas del tenis argentino e internacional, falleció tras sufrir un paro cardíaco.

 Por Luis Calizaya

Guillermo Salatino, figura histórica del periodismo deportivo argentino y voz referente del tenis, falleció a los 80 años en el Sanatorio La Trinidad de San Isidro tras sufrir un paro cardíaco. Su muerte provoca conmoción en el ambiente deportivo y mediático, por ser el cronista que acompañó al tenis nacional e internacional durante casi medio siglo.

Salatino, que había cumplido 80 años el 21 de septiembre, sufrió un paro cardíaco mientras se preparaba para una operación de cadera programada para la semana siguiente. Fue internado en el Sanatorio La Trinidad de San Isidro, donde finalmente murió a causa del episodio cardíaco.

En los últimos años había reducido su presencia en los grandes torneos, aunque seguía vinculado al equipo nacional y asistió a pasadas series de la Copa Davis.

La triste noticia llegó a la Asociación Argentina de Tenis (AAT), que en su honor difundió un mensaje de despedida: “Hoy es un día triste para todos nosotros: a los 80 años falleció Guillermo Salatino, un periodista que marcó el camino de muchas generaciones de profesionales y que amplió la cobertura del tenis argentino a todo el mundo. Te vamos a extrañar, Salata”.

Quién fue Salata: el tenis y periodismo como estilo de vida

Salatino siguió el tenis durante casi cinco décadas. Desde 1997 asistió de forma casi ininterrumpida a los Grand Slams, contabilizando 147 participaciones (18 Australian Open, 43 Roland Garros, 43 Wimbledon y 43 US Open). Fue voz emblemática en radio La Red y, aunque dejó de cubrir los Majors a partir de 2022, acompañó al equipo nacional en las series recientes de Copa Davis, entre ellas, la de Groningen (Países Bajos) en septiembre y la Fase Final en Bolonia (Italia) en noviembre de 2025.

Su vínculo con el tenis fue temprano, cuando su madre lo llevaba a ver jugar a su padre, y llegó a practicar en la Primera División del Buenos Aires Lawn Tennis, entrenando junto a figuras como Guillermo Vilas y José Luis Clerc.

Sin embargo, los destinos de la vida hicieron que decantara por el periodismo: “Me gustaba el oficio y me veía condiciones. Estudié, en el primer año me ofrecieron trabajo y no paré más ”, recordó en una entrevista de 2022. Esa pasión y constancia lo convirtieron en una referencia imprescindible del deporte en la Argentina.

Fuente: TyC Sports.

