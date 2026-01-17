17 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Salud

Nutrición para todos: estar delgado no es sinónimo de saludable

Existe la creencia de que quienes tienen obesidad deben ir al nutricionista. Sin embargo, los especialistas aseguran que la delgadez oculta varias enfermedades.

Nutrición para todos: estar delgado no es sinónimo de saludable. Imagen creada por IA

Nutrición para todos: estar delgado no es sinónimo de saludable. Imagen creada por IA

 Por Natalia Mantineo

Durante décadas, se ha creido que una persona con bajo peso es, una persona saludable, mientras que la consulta nutricional quedaba relegada solo a quienes buscaban "bajar de peso". Hoy, los especialistas insisten en que acudir a los consultorios debe ser una práctica de prevención regular, similar a la visita anual al dentista o al médico de cabecera.

Lee además
Nutrición: EE.UU. invirtió la pirámide alimentaria y Argentina se sumó al cambio de paradigma.
Salud

Nutrición: EE.UU. invirtió la pirámide alimentaria y Argentina se sumó al cambio de paradigma
Geriátricos en Mendoza: el negocio sin habilitación, con precios elevados y escasos controles.
Adultos Mayores

Geriátricos en Mendoza: el negocio sin habilitación, con precios elevados y escasos controles

Según la especialista, esta construcción cultural ha invisibilizado a un gran sector de la población que, aún siendo delgada, presenta hábitos alimentarios de riesgo.

El problema radica en que el peso es un dato aislado. Una persona puede encajar en un ideal estético y, sin embargo, padecer anemia, fatiga crónica, resistencia a la insulina o alteraciones hormonales derivadas de una dieta basada en ultraprocesados, azúcares y grasas de mala calidad.

Fatiga pandemia ksmG 1024x512@abc - 502423
Los nutricionistas aseguran que la delgadez oculta varias enfermedades, entre ellas, fatiga crónica.

Los nutricionistas aseguran que la delgadez oculta varias enfermedades, entre ellas, fatiga crónica.

"A veces estos cuadros pasan desapercibidos porque el cuerpo 'entra en el ideal', pero eso no significa que esté sano", advirtió Tahan.

Indicadores más allá de la balanza

Para determinar si una persona goza de bienestar pleno, la nutrición moderna propone una evaluación integral que trasciende el talle. Entre los factores clave se encuentran:

  • Parámetros bioquímicos: niveles de glucemia, colesterol, triglicéridos y presión arterial.

  • Composición corporal: la relación entre la masa muscular y la masa grasa, más allá del peso total.

  • Vínculo con la comida: la ausencia de culpa, restricciones extremas o desórdenes en la conducta alimentaria.

  • Funcionamiento orgánico: calidad del descanso, niveles de energía diaria y salud digestiva.

nutricionista, nutrición, comida sana, alimentación saludable, dieta.jpg
La ausencia de culpa, restricciones extremas o desórdenes en la conducta alimentaria son ejes fundamentales.

La ausencia de culpa, restricciones extremas o desórdenes en la conducta alimentaria son ejes fundamentales.

El impacto de la presión digital

El auge de las redes sociales ha profundizado la confusión. La exposición constante a cuerpos "hegemónicos" -presentados como sinónimo de felicidad- genera una comparación constante que distorsiona la relación con el propio cuerpo.

Ante este escenario, Tahan enfatizó la necesidad de "trabajar la aceptación corporal entendiendo que los cuerpos sanos no son todos iguales".

La recomendación profesional es clara: dejar de medir la salud en función del peso y empezar a escuchar las señales internas de hambre, saciedad y energía.

delgadez
Hay que dejar de medir la salud en función del peso. Imagen creada por IA

Hay que dejar de medir la salud en función del peso. Imagen creada por IA

En definitiva, la nutrición para todos busca democratizar el acceso a la salud, desplazando el foco de la balanza hacia la calidad de vida. Porque, como concluye la especialista, "la verdadera salud se construye desde el cuidado, no desde la exigencia".

Temas
Seguí leyendo

Dolor en el periodismo deportivo por la muerte de Guillermo Salatino

Se descomprimió el tránsito en el Paso a Chile y ya casi no hay demoras en el cruce internacional

A qué hora se sortea el Quini 6 y de cuánto es el premio de este domingo 18 de enero

Alerta amarilla por actividad sísmica en un complejo volcánico de la frontera con Chile

Brinco: de cuánto es el pozo millonario de este domingo 18 de enero

Rige una alerta amarilla por tormentas y granizo este sábado en Mendoza: a qué zonas afectará

A qué hora se sortea el Telekino y de cuánto es el premio de este domingo 18 de enero

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 17 de enero

LO QUE SE LEE AHORA
Fluye el tránsito en el Paso a Chile
Atención

Se descomprimió el tránsito en el Paso a Chile y ya casi no hay demoras en el cruce internacional

Las Más Leídas

Chile: por qué Maitencillo es uno de los lugares preferidos de los mendocinos para vacacionar. video
Verano 2026

Chile: por qué Maitencillo es uno de los lugares preferidos de los mendocinos para vacacionar

Fluye el tránsito en el Paso a Chile
Atención

Se descomprimió el tránsito en el Paso a Chile y ya casi no hay demoras en el cruce internacional

Graves irregularidades sanitarias en Las Heras: panadería clausurada y productos decomisados
Peligroso

Graves irregularidades sanitarias en Las Heras: panadería clausurada y productos decomisados

Se esperan lluvias en varias zonas de Mendoza este sábado.
A cuidarse

Rige una alerta amarilla por tormentas y granizo este sábado en Mendoza: a qué zonas afectará

Sigue el calor y se esperan tormentas este sábado en Mendoza.
El clima

Calor y tormentas en algunas zonas: el pronóstico del tiempo en Mendoza este sábado