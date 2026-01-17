Nutrición para todos: estar delgado no es sinónimo de saludable. Imagen creada por IA

Durante décadas, se ha creido que una persona con bajo peso es, una persona saludable , mientras que la consulta nutricional quedaba relegada solo a quienes buscaban "bajar de peso". Hoy, los especialistas insisten en que acudir a los consultorios debe ser una práctica de prevención regular, similar a la visita anual al dentista o al médico de cabecera.

"Durante muchos años se instaló la idea de que el peso corporal es el principal indicador de salud ", explicó a Sitio Andino la licenciada en Nutrición, Nadya Tahan (MP.2100)

Nutrición: durante años se creyó que solo las personas obesas tenían que asistir a un especialista.

Según la especialista, esta construcción cultural ha invisibilizado a un gran sector de la población que, aún siendo delgada, presenta hábitos alimentarios de riesgo.

El problema radica en que el peso es un dato aislado. Una persona puede encajar en un ideal estético y, sin embargo, padecer anemia, fatiga crónica, resistencia a la insulina o alteraciones hormonales derivadas de una dieta basada en ultraprocesados, azúcares y grasas de mala calidad.

Fatiga pandemia ksmG 1024x512@abc - 502423 Los nutricionistas aseguran que la delgadez oculta varias enfermedades, entre ellas, fatiga crónica.

"A veces estos cuadros pasan desapercibidos porque el cuerpo 'entra en el ideal', pero eso no significa que esté sano", advirtió Tahan.

Indicadores más allá de la balanza

Para determinar si una persona goza de bienestar pleno, la nutrición moderna propone una evaluación integral que trasciende el talle. Entre los factores clave se encuentran:

Parámetros bioquímicos: niveles de glucemia, colesterol, triglicéridos y presión arterial.

Composición corporal: la relación entre la masa muscular y la masa grasa, más allá del peso total.

Vínculo con la comida: la ausencia de culpa, restricciones extremas o desórdenes en la conducta alimentaria.

Funcionamiento orgánico: calidad del descanso, niveles de energía diaria y salud digestiva.

nutricionista, nutrición, comida sana, alimentación saludable, dieta.jpg La ausencia de culpa, restricciones extremas o desórdenes en la conducta alimentaria son ejes fundamentales.

El impacto de la presión digital

El auge de las redes sociales ha profundizado la confusión. La exposición constante a cuerpos "hegemónicos" -presentados como sinónimo de felicidad- genera una comparación constante que distorsiona la relación con el propio cuerpo.

Ante este escenario, Tahan enfatizó la necesidad de "trabajar la aceptación corporal entendiendo que los cuerpos sanos no son todos iguales".

La recomendación profesional es clara: dejar de medir la salud en función del peso y empezar a escuchar las señales internas de hambre, saciedad y energía.

delgadez Hay que dejar de medir la salud en función del peso. Imagen creada por IA

En definitiva, la nutrición para todos busca democratizar el acceso a la salud, desplazando el foco de la balanza hacia la calidad de vida. Porque, como concluye la especialista, "la verdadera salud se construye desde el cuidado, no desde la exigencia".