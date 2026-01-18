Junín, 167 años de historia: cómo nació uno de los departamentos del Este mendocino

El departamento de Junín cumple 167 años desde su fundación oficial y celebra una historia marcada por el cruce de culturas, la organización territorial y un nombre de raíz quechua que remite a las gestas independentistas de América . Un recorrido por su origen permite entender cómo este rincón del Este mendocino fue tomando forma a lo largo de los siglos.

La historia de Junín se remonta a 1562 , cuando el capitán Pedro Moyano Cornejo tomó posesión de las comarcas indígenas de Trumba y Uyata, territorios bajo el mando del cacique Pellamay , ubicados entre los ríos Mendoza y Tunuyán . Allí estableció su encomienda, conocida como Rodeos de Moyano o La Reducción , dando inicio a un proceso de colonización temprana.

Celebración Junín honra sus raíces y su comunidad en una fiesta de la Vendimia inolvidable

Cultura y tradición En una fiesta de orgullo y tradición, Junín coronó a su Reina de la Vendimia

Con el asentamiento español, Moyano Cornejo impulsó la actividad productiva mediante la introducción de haciendas y la construcción de un canal de riego junto a las comunidades originarias, la que conoció como la Acequia de Rodeo de Moyano . La zona comenzó a ganar relevancia no solo por sus cultivos, sino también por su ubicación estratégica como paso obligado de carretas entre Mendoza y Buenos Aires .

En 1750, el capitán Francisco de Corvalán fundó la Posta del Retamo , situada al norte de la actual avenida Mitre . Este enclave se transformó en un punto neurálgico del territorio, siendo incluso un escenario de hechos importantes como la proclama revolucionaria de 1810 , el paso del general José de San Martín en 1814 y distintos levantamientos políticos del siglo XIX . Ese pasado convirtió a la actual villa cabecera en un espacio cargado de memoria histórica.

La Batalla de Junín: una batalla histórica que sirvió de nombre para el departamento mendocino.

Un nacimiento oficial marcado por un legado histórico

La fecha clave llegó el 18 de enero de 1859, cuando el gobernador Juan Cornelio Moyano firmó el decreto que dio origen al departamento de Junín. El nombre, según los historiadores, rinde homenaje a la Batalla de Junín, librada en Perú en 1824, y proviene del término quechua “Suni” o “Suinin”.

La creación del nuevo departamento implicó el desmembramiento de territorios que hasta entonces pertenecían a Villa Nueva de San Martín, Los Barriales, Villa del Retamo y Villa San Isidro. El decreto estableció como cabecera a San Isidro, que pasó a llamarse Villa Junín, y delimitó formalmente su territorio entre travesías, acequias y el río Tunuyán.

En 1872, un nuevo decreto provincial redefinió las denominaciones sin modificar los límites. Así, la cabecera fue trasladada a Villa El Retamo, que adoptó definitivamente el nombre de Villa de Junín. Este reordenamiento dio lugar a la configuración actual de los departamentos de Junín, Rivadavia y San Martín.

Con información de la DGE.