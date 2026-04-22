Un show distinto: el cura DJ que revolucionó la fe llega a Mendoza

Guilherme Peixoto, el "cura DJ" que es furor entre los fieles de la Iglesia Católica.

El fenómeno del cura DJ Guilherme Peixoto , que recientemente convocó a miles en Plaza de Mayo , llegará a Mendoza con un espectáculo que combina música electrónica, fe y oración . El evento, previsto para octubre, promete convertirse en uno de los encuentros religiosos más convocantes del año.

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El religioso viene de protagonizar un multitudinario show gratuito en CABA , donde reunió a una gran cantidad de fieles y curiosos en un espectáculo realizado en homenaje al Papa Francisco . Su propuesta se caracteriza por renovar los tradicionales espacios religiosos, acercando la espiritualidad a públicos jóvenes mediante la música electrónica y la participación colectiva.

Aunque aún restan detalles por definir, el evento en Mendoza se realizaría en el parque “Dueño del Sol”, ubicado en el departamento de Junín, y llevaría por nombre “Todos, todos, todos. Esperanza, unidad y paz”, en línea con el mensaje que el sacerdote difunde en distintos escenarios del mundo.

padre dj guilherme peixoto en plaza de mayo colmada argentina 19 06 2024 Así se veía la Plaza de Mayo durante el show del cura DJ portugués Guilherme Peixoto. Foto: RS Fotos

Se espera un importante despliegue técnico y de seguridad, debido a la convocatoria masiva que suele generar. La información fue confirmada por el vocero del Arzobispado, Marcelo de Benedectis, en una entrevista radial.

Quién es el "cura DJ" Guilherme Peixoto

Peixoto, nacido en Portugal en 1974 y ordenado sacerdote en 1999, también cumple funciones como capellán militar y posee el rango de teniente coronel. Desde 2006, comenzó a utilizar la música electrónica como herramienta de evangelización.

Su propuesta artística se caracteriza por fusionar techno y progressive house con elementos religiosos. Su música incluye fragmentos del Ave María, cánticos gregorianos, campanas de iglesia y frases icónicas de líderes espirituales, como el recordado “¡Hagan lío!” pronunciado por el Papa Francisco.

padre dj guilherme peixoto en plaza de mayo argentina 19 06 2024 La propuesta artística de Guilherme Peixoto se caracteriza por fusionar techno y progressive house con elementos religiosos. Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Su figura adquirió relevancia internacional en 2023, cuando actuó ante más de un millón de jóvenes en Lisboa, en la antesala de una misa encabezada por el Papa. Además, durante la pandemia, sus presentaciones se viralizaron en redes sociales, ampliando su alcance y consolidándolo como una figura innovadora dentro de la Iglesia.

La llegada del cura DJ a Mendoza promete una experiencia distinta, donde la fe y la música se combinan en un formato moderno que busca romper barreras generacionales y generar nuevos espacios de encuentro entre la comunidad y la espiritualidad.