Videos: el cura DJ Guilherme Peixoto llenó Plaza de Mayo en homenaje al Papa Francisco

En una escena poco habitual, la Plaza de Mayo se convirtió en el escenario de una celebración masiva que unió fe, homenaje espiritual y música electrónica . El protagonista fue el cura DJ Guilherme Peixoto , quien recordó al Papa Francisco a casi un año de su fallecimiento, ocurrido el 21 de abril de 2025 .

El religioso ofreció un set musical con fuerte contenido espiritual que atrajo a cientos de miles de fieles provenientes de distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano y también del interior del país. El recital comenzó puntualmente a las 20 , tal como estaba previsto, y desde mucho antes la plaza ya estaba colmada de público que llegó con banderas, globos, celulares encendidos y consignas religiosas .

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Previo al inicio del espectáculo, en las pantallas gigantes instaladas junto al escenario se proyectaron imágenes del Papa Francisco mientras un sistema de luces iluminaba la plaza, generando un clima emotivo. La masiva concurrencia obligó a desplegar un operativo especial de tránsito , con cortes en las principales avenidas y calles cercanas al histórico espacio público.

estoy llorando es el mejor dj y la mejor religión de la galaxia pic.twitter.com/h7cPECcwFy

La propuesta artística de Guilherme Peixoto se caracteriza por fusionar techno y progressive house con elementos religiosos. Su música incluye fragmentos del Ave María, cánticos gregorianos, campanas de iglesia y frases icónicas de líderes espirituales, como el recordado “ ¡Hagan lío! ” pronunciado por el Papa Francisco. Durante el show, los ritmos electrónicos —con pulsos que oscilaron entre los 128 y 140 BPM — se combinaron con mensajes sobre la fraternidad, la esperanza y el cuidado del planeta .

El evento fue organizado por la Asociación Civil Miserando, que impulsó esta convocatoria masiva con el objetivo de mantener vigente el mensaje del Papa argentino y promover los valores de la cultura del encuentro, la inclusión y la dignidad humana. La iniciativa buscó acercar la espiritualidad a las nuevas generaciones a través de un lenguaje cultural contemporáneo.

Embed "Por la mañana café, por la tarde oración, por la noche Dios con su protección"



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La figura del cura DJ no es nueva en el ámbito internacional. Peixoto, nacido en 1974 en Guimarães, Portugal, fue ordenado sacerdote en 1999 y tuvo una trayectoria singular que incluye su labor como capellán militar en Kosovo y Afganistán. Fue precisamente en este último país, en 2010, donde realizó su primera sesión musical en una base militar para acompañar a soldados en medio de un contexto de guerra. Aquella experiencia marcó el inicio de su camino como disc jockey.

Con el tiempo, el sacerdote perfeccionó su formación musical y comenzó a presentarse en clubes y eventos masivos, siempre con una propuesta que busca tender puentes entre la fe y la cultura contemporánea. Su estilo combina ritmos intensos con lecturas de encíclicas papales y sonidos litúrgicos, creando una experiencia sensorial distinta a las ceremonias tradicionales.

padre dj guilherme peixoto en plaza de mayo colmada argentina 19 06 2024 Así se veía la Plaza de Mayo durante el show del cura DJ portugués Guilherme Peixoto. Foto: RS Fotos

Cómo fue el evento que congregó a miles de fieles en Plaza de Mayo

Durante su presentación en Plaza de Mayo, se vivió una escena poco habitual: jóvenes que frecuentan boliches bailando junto a familias, monjas y grupos parroquiales, todos reunidos en un mismo espacio. El propio Peixoto suele describir su propuesta como una forma de “evangelización 2.0”, pensada para transmitir valores cristianos en un lenguaje cercano a las nuevas generaciones.

Aunque su iniciativa ha generado opiniones divididas dentro de algunos sectores religiosos, el sacerdote sostiene que su inspiración proviene del propio mensaje del Papa Francisco, especialmente de la idea de “salir a las periferias” y llegar a quienes se sienten alejados de la Iglesia. Según ha explicado en diversas oportunidades, su objetivo no es convertirse en una figura central, sino utilizar la música como un canal para conectar a las personas con la espiritualidad.

Embed Así está la Plaza de Mayo antes del comienzo del show del padre Guilherme, el cura DJ que homenajeará al papa Francisco.https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/j1zHWAF0Of — Corta (@somoscorta) April 18, 2026

La noche en la Plaza de Mayo dejó imágenes que reflejaron esa intención: una multitud bailando, rezando y emocionándose al ritmo de la electrónica, en un homenaje que buscó demostrar que la fe puede expresarse también a través de nuevos lenguajes culturales y que el legado del Papa argentino continúa convocando a miles de personas.