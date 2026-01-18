A 11 años de la muerte de Alberto Nisman, un caso con más dudas que respuestas
El 18 de enero de 2015 se produjo la muerte del fiscal Alberto Nisman, un caso policial que conmocionó al país tanto por el desarrollo de la investigación como por las circunstancias del propio crimen.
A 11 años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, el caso sigue abierto y cargado de interrogantes. Lo que comenzó como una investigación por el atentado a la AMIA derivó en una denuncia contra el poder político y terminó con un fiscal muerto en circunstancias que la Justicia hoy considera un homicidio aún no esclarecido.
Se cumplen 11 años de la muerte de Alberto Nisman: cómo ocurrió
El 18 de enero de 2015, Alberto Nisman fue hallado sin vida en el baño de su departamento de Puerto Madero, con un disparo en la cabeza. Su muerte ocurrió horas antes de presentarse en el Congreso para ampliar la denuncia que había presentado cuatro días antes, vinculada al encubrimiento del atentado a la AMIA. El arma utilizada había sido facilitada por Diego Lagomarsino, único imputado en la causa hasta el momento.
Desde el inicio, el caso estuvo marcado por graves irregularidades. Más de 80 personas ingresaron al departamento tras el hallazgo del cuerpo, alterando una escena clave. También se detectaron huellas en accesos secundarios y se denunció la destrucción de registros de ingresos y egresos en la Casa Rosada durante ese fin de semana, tras un incendio que afectó documentación sensible.
La fiscalía sostiene que Nisman fue asesinado como consecuencia directa de su denuncia contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios por el Memorándum con Irán. Según esa acusación, el acuerdo buscaba garantizar la impunidad de los acusados iraníes del atentado a la AMIA. La investigación apunta además al rol de ex agentes de la SIDEy sectores de inteligencia que habrían operado en las sombras.
La causa está a cargo del fiscal Eduardo Taiano, por delegación del juez Julián Ercolini, y continúa enfocada en el papel de los servicios de inteligencia durante el gobierno deCristina Kirchner. A 11 años del hecho, el caso Nisman sigue siendo una herida abierta en la relación entre la política, la Justicia y los organismos de inteligencia en Argentina.