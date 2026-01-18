18 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Efemérides

A 11 años de la muerte de Alberto Nisman, un caso con más dudas que respuestas

El 18 de enero de 2015 se produjo la muerte del fiscal Alberto Nisman, un caso policial que conmocionó al país tanto por el desarrollo de la investigación como por las circunstancias del propio crimen.

A 11 años de la muerte de Alberto Nisman, un caso con más dudas que respuestas

A 11 años de la muerte de Alberto Nisman, un caso con más dudas que respuestas

Foto: Archivo
Por Sitio Andino Política

A 11 años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, el caso sigue abierto y cargado de interrogantes. Lo que comenzó como una investigación por el atentado a la AMIA derivó en una denuncia contra el poder político y terminó con un fiscal muerto en circunstancias que la Justicia hoy considera un homicidio aún no esclarecido.

Se cumplen 11 años de la muerte de Alberto Nisman: cómo ocurrió

El 18 de enero de 2015, Alberto Nisman fue hallado sin vida en el baño de su departamento de Puerto Madero, con un disparo en la cabeza. Su muerte ocurrió horas antes de presentarse en el Congreso para ampliar la denuncia que había presentado cuatro días antes, vinculada al encubrimiento del atentado a la AMIA. El arma utilizada había sido facilitada por Diego Lagomarsino, único imputado en la causa hasta el momento.

Lee además
Javier Milei en Davos (2024), uno de los foros donde criticó la Agenda 2030 y la sustentabilidad.
Suiza

Qué es el Foro Económico Mundial de Davos, la cumbre a la que asistirá Javier Milei
Obra del Acceso Este: cambios en el tránsito, repavimentación, nuevos puentes y peaje.
Así será la intervención vial

Obra del Acceso Este: cambios en el tránsito, repavimentación, nuevos puentes y peaje

Desde el inicio, el caso estuvo marcado por graves irregularidades. Más de 80 personas ingresaron al departamento tras el hallazgo del cuerpo, alterando una escena clave. También se detectaron huellas en accesos secundarios y se denunció la destrucción de registros de ingresos y egresos en la Casa Rosada durante ese fin de semana, tras un incendio que afectó documentación sensible.

Alberto Nisman - Pruebas
Las investigaciones policiales fueron irregulares y arruinaron pruebas clave.

Las investigaciones policiales fueron irregulares y arruinaron pruebas clave.

La fiscalía sostiene que Nisman fue asesinado como consecuencia directa de su denuncia contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios por el Memorándum con Irán. Según esa acusación, el acuerdo buscaba garantizar la impunidad de los acusados iraníes del atentado a la AMIA. La investigación apunta además al rol de ex agentes de la SIDE y sectores de inteligencia que habrían operado en las sombras.

Lo último que se sabe del caso

Tras más de 900 declaraciones y el análisis de unas 200 mil comunicaciones, la Justicia aún intenta identificar a los autores materiales e intelectuales del crimen. El pasado 10 de enero de 2025, la fiscalía ratificó oficialmente que se trató de un homicidio vinculado a la labor de Nisman en la UFI-AMIA y a su denuncia por el Memorándum con Irán.

La causa está a cargo del fiscal Eduardo Taiano, por delegación del juez Julián Ercolini, y continúa enfocada en el papel de los servicios de inteligencia durante el gobierno de Cristina Kirchner. A 11 años del hecho, el caso Nisman sigue siendo una herida abierta en la relación entre la política, la Justicia y los organismos de inteligencia en Argentina.

Temas
Seguí leyendo

Adorni le puso fecha a las extraordinarias y sumó el acuerdo del Mercosur al temario

Milei, tras la firma del acuerdo con la UE: "El mayor logro del Mercosur desde su creación"

Tras 26 años de negociaciones, el Mercosur y la Unión Europea firmaron el histórico acuerdo comercial: qué implica

Trump sumó a la Argentina al Consejo de Paz para Gaza y Milei confirmó que será miembro fundador

Videos: Milei cantó con el Chaqueño Palavecino y agradeció a Córdoba por el respaldo electoral

Día histórico: Paraguay reúne a la Unión Europa y el Mercosur para concretar la firma del acuerdo

El balance de Hebe Casado tras su viaje a Chile: qué dijo de las mejoras en los pasos fronterizos

El Gobierno anunció que Argentina participará de la misión de la NASA para volver a la Luna

LO QUE SE LEE AHORA
Obra del Acceso Este: cambios en el tránsito, repavimentación, nuevos puentes y peaje.
Así será la intervención vial

Obra del Acceso Este: cambios en el tránsito, repavimentación, nuevos puentes y peaje

Las Más Leídas

Fluye el tránsito en el Paso a Chile
Atención

Se descomprimió el tránsito en el Paso a Chile y ya casi no hay demoras en el cruce internacional

Graves irregularidades sanitarias en Las Heras: panadería clausurada y productos decomisados
Peligroso

Graves irregularidades sanitarias en Las Heras: panadería clausurada y productos decomisados

Impactante accidente en Luján de Cuyo: hay un menor de gravedad
Anoche

Impactante accidente en Luján de Cuyo: hay un menor grave

Se registra actividad volcánica en la Laguna del Maule.
Malargüe

Alerta amarilla por actividad sísmica en un complejo volcánico de la frontera con Chile

Una ciclista quedó en grave estado tras ser atropellada en Maipú (Foto ilustrativa)
Trasladada al Hospital Central

Una ciclista quedó en grave estado tras ser atropellada en Maipú