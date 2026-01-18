18 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Efemérides

18 de enero: se cumplen 6 años del crimen de Fernando Báez Sosa

Este 18 de enero se cumplen 6 años del crimen de Fernando Báez Sosa. Repasá los detalles de aquella trágica noche en Villa Gesell y su impacto en el país.

18 de enero: se cumplen 6 años del crimen de Fernando Báez Sosa

18 de enero: se cumplen 6 años del crimen de Fernando Báez Sosa

Por Sitio Andino Sociedad

Este 18 de enero se cumplen seis años del crimen que conmocionó a todo el país: el asesinato de Fernando Báez Sosa. En esta nota repasamos los hechos, los detalles de aquella trágica noche en Villa Gesell y sus repercusiones.

fernando báez sosa, juicio, rugbiers.jpg
Crimen de Fernando Báez Sosa: qué pasó hace 6 años

Crimen de Fernando Báez Sosa: qué pasó hace 6 años

Caso Fernando Báez Sosa: 6 años del trágico asesinato

En la madrugada del 18 de enero de 2020, Fernando Báez Sosa, de 18 años, fue asesinado en Villa Gesell tras un violento ataque frente a un boliche. Fernando se encontraba de vacaciones junto a su novia y amigos cuando un grupo de jóvenes lo agredió brutalmente.

Lee además
Día Mundial de la Religión: por qué se celebra hoy, 18 de enero
Efemérides

Día Mundial de la Religión: por qué se celebra hoy, 18 de enero
A 11 años de la muerte de Alberto Nisman, un caso con más dudas que respuestas
Efemérides

A 11 años de la muerte de Alberto Nisman, un caso con más dudas que respuestas

El crimen conmocionó a toda Argentina por la extrema violencia y la cantidad de agresores involucrados. El caso generó un intenso debate sobre la seguridad en espacios de recreación nocturna y la problemática de la violencia entre jóvenes.

CFZQNBJGFBDF3JDHE2URUKB2UE.jpg
El pedido de justicia de los padres de Fernando Báez Sosa tras la tragedia

El pedido de justicia de los padres de Fernando Báez Sosa tras la tragedia

Tras la investigación y el juicio, los responsables recibieron duras condenas: cinco fueron enviados a prisión perpetua y tres a 15 años de cárcel. El asesinato de Fernando se convirtió en un símbolo de lucha por justicia y concientización social frente a la violencia juvenil. A pesar de la gravedad del caso, los actos violentos entre jóvenes continúan, dejando en evidencia que la problemática persiste.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 18 de enero

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 18 de enero

Junín, 167 años de historia: cómo nació uno de los departamentos del Este mendocino

Baja la temperatura: el pronóstico del tiempo en Mendoza para este domingo 18 de enero

Nutrición para todos: estar delgado no es sinónimo de saludable

Geriátricos en Mendoza: el negocio sin habilitación, con precios elevados y escasos controles

Dolor en el periodismo deportivo por la muerte de Guillermo Salatino

Se descomprimió el tránsito en el Paso a Chile y ya casi no hay demoras en el cruce internacional

LO QUE SE LEE AHORA
El Paso a Chile permanece abierto este domingo.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 18 de enero

Las Más Leídas

Fluye el tránsito en el Paso a Chile
Atención

Se descomprimió el tránsito en el Paso a Chile y ya casi no hay demoras en el cruce internacional

Graves irregularidades sanitarias en Las Heras: panadería clausurada y productos decomisados
Peligroso

Graves irregularidades sanitarias en Las Heras: panadería clausurada y productos decomisados

Impactante accidente en Luján de Cuyo: hay un menor de gravedad
Anoche

Impactante accidente en Luján de Cuyo: hay un menor grave

Se registra actividad volcánica en la Laguna del Maule.
Malargüe

Alerta amarilla por actividad sísmica en un complejo volcánico de la frontera con Chile

Una ciclista quedó en grave estado tras ser atropellada en Maipú (Foto ilustrativa)
Trasladada al Hospital Central

Una ciclista quedó en grave estado tras ser atropellada en Maipú