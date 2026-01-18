18 de enero: se cumplen 6 años del crimen de Fernando Báez Sosa

Por Sitio Andino Sociedad







Este 18 de enero se cumplen seis años del crimen que conmocionó a todo el país: el asesinato de Fernando Báez Sosa. En esta nota repasamos los hechos, los detalles de aquella trágica noche en Villa Gesell y sus repercusiones.

fernando báez sosa, juicio, rugbiers.jpg Crimen de Fernando Báez Sosa: qué pasó hace 6 años Caso Fernando Báez Sosa: 6 años del trágico asesinato En la madrugada del 18 de enero de 2020, Fernando Báez Sosa, de 18 años, fue asesinado en Villa Gesell tras un violento ataque frente a un boliche. Fernando se encontraba de vacaciones junto a su novia y amigos cuando un grupo de jóvenes lo agredió brutalmente.

El crimen conmocionó a toda Argentina por la extrema violencia y la cantidad de agresores involucrados. El caso generó un intenso debate sobre la seguridad en espacios de recreación nocturna y la problemática de la violencia entre jóvenes.

CFZQNBJGFBDF3JDHE2URUKB2UE.jpg El pedido de justicia de los padres de Fernando Báez Sosa tras la tragedia Tras la investigación y el juicio, los responsables recibieron duras condenas: cinco fueron enviados a prisión perpetua y tres a 15 años de cárcel. El asesinato de Fernando se convirtió en un símbolo de lucha por justicia y concientización social frente a la violencia juvenil. A pesar de la gravedad del caso, los actos violentos entre jóvenes continúan, dejando en evidencia que la problemática persiste.

