Rige una alerta amarilla por tormentas y granizo este sábado en Mendoza: a qué zonas afectará

La Dirección de Defensa Civil de Mendoza emitió una alerta meteorológica amarilla para este sábado 17 de enero por la presencia de tormentas , algunas acompañadas de granizo , en distintos puntos de la provincia.

El organismo elevó la alerta —nivel de riesgo moderado — para el oeste del Gran Mendoza y zona precordillerana de Luján de Cuyo (Uspallata y Potrerillos) ; desplazándose luego hacia el Valle de Uco y la zona Este .

Además de las precipitaciones lluvias , no se descarta la caída de granizo en algunas de las localidades ubicadas en el territorio afectado. Hacia la noche se prevé el ingreso de viento Sur .

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa la circulación de viento leve del este hacia el oeste, a partir del mediodía y hasta las 21 , que afectará a todo el territorio provincial.

Posteriormente, se producirá una rotación del vientos desde el sur, debido al ingreso de un frente frío, que se manifestará entre las 20 y las 21 en la zona Sur; y desde las 22 en la zona Este. “El viento se mantendrá leve y constante durante la madrugada, abarcando gran parte de la provincia”, informaron desde el organismo.

En materia de tormentas, se espera el inicio de la convección a partir de las 14 en el oeste del Valle de Uco y del Gran Mendoza, extendiéndose luego hacia todo el Valle de Uco y el oeste de la zona Este (Maipú, San Martín, Junín y Rivadavia).

En esos sectores hay probabilidad de precipitaciones y tormentas aisladas, pudiendo presentarse núcleos moderados en el Valle de Uco. Lo dicho: no se descarta la caída de granizo. En cuanto al Sur provincial, no se advierte la presencia de nubes tormentosas.

En cuanto a la Alta Montaña, el cielo se presentará mayormente despejado durante el día. Hacia la noche y madrugada del domingo, leve aumento de la nubosidad en el sector norte de la cordillera, pero sin precipitaciones.

Tormentas y granizo en Mendoza: qué dice el pronóstico para el domingo 18 de enero

El reporte meteorológico para mañana prevé la circulación de viento Sur leve a partir de las 7/8 en toda la provincia. Será un viento persistente, aunque de baja intensidad, que se mantendrá hasta las 21, aproximadamente.

El cielo amanecerá nublado en el Gran Mendoza, Valle de Uco (sector norte) y la zona Este. Esa condición se mantendrá gran parte de la jornada. La zona Sur permanecerá sin nubosidad.

A partir de las 16 se espera un pulso de convección muy puntual y de corta duración en el noroeste del Gran Mendoza. En el resto del territorio provincial no están previstas tormentas.

En Alta Montaña amanecerá seminublado en los sectores norte y central, condición que se mantendrá hasta las 14. Luego, cielo desspejado. Tampoco se registrarán precipitaciones.