Mendoza bajo alerta roja por peligro de incendios: qué precauciones tomar

La Agencia Federal de Emergencias (AFE) del gobierno nacional emitió alerta roja por el peligro de incendios en el país. La entidad gubernamental incluyó a la provincia de Mendoza, por lo que los ciudadanos tendrán que seguir una serie de recomendaciones para evitar riesgos.

Desde el 16 hasta el 20 de enero rige el mayor nivel de alerta en Mendoza, como también en las siguientes provincias: San Juan, San Luis, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. La AFE recordó que se deben "extremar las medidas de prevención y evitar cualquier uso del fuego en zonas no habilitadas".

La alerta se emite tras el gran incendio que afectó a la provincia de Chubut, en el cual trabajaron más de 650 brigadistas, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad y personal de apoyo; ocho medios aéreos desplegados en los puntos más críticos, maquinaria pesada y unidades móviles, Vialidad Provincial y equipos de salud. En total, se incendiaron más de 22 mil hectáreas.

Precauciones a tener en cuenta Según la Agencia Federal de Emergencias (AFE), los ciudadanos deben mantener las siguientes precauciones: Hacer fuego solo en los lugares habilitados Si estás haciendo fuego en los lugares habilitados, nunca lo pierdas de vista.

Al hacer fuego en lugares habilitados, tené siempre a mano recipientes con abundante agua.

Nunca hagas fuego debajo de los árboles. Para apagar el fuego correctamente Hacelo con abundante agua.

Remové las cenizas para verificar que no queden brasas encendidas.

Echá agua sobre la fogata y sus alrededores.

Asegurate que los restos de la fogata queden fríos.

Controlá que el viento no arrastre chispas a los árboles y pastizales cercanos.

Utilizá sólo leña seca y caída que pueda cortarse con la mano. No cortes ramas verdes.

Llevate tu basura. Las latas y vidrios pueden actuar de lupa y provocar incendios.

No arrojes colillas de cigarrillos ni fósforos encendidos sobre suelo de zonas rurales y áreas protegidas. Esto puede ocasionar incendios.

Si vivís cerca de bosques o en el campo, mantené los alrededores de tu vivienda despejada de arbustos y desechos.

No enciendas fogatas ni fuego en zonas cercanas a pastizales y bosques. Si es imprescindible encender fuego, tené siempre las siguientes precauciones: El lugar debe estar despejado de pasto, ramas, árboles o elementos que puedan arder.

Delimitá la zona del fuego (considera arena, ladrillos, zanjas) para impedir o evitar que se propague.

Disponé siempre de elementos para apagarlo (tierra/agua). Qué hacer en caso de incendios forestales Evacúa inmediatamente el área del incendio.

Para evacuar, procurá cubrirte boca y nariz con un paño, para no inhalar humo.

Mientras evacúas, observá permanentemente el comportamiento del fuego.

Si la autoridad determina la evacuación, acatá las indicaciones.

Procurá caminar cerca de aguas abiertas poco profundas (ríos, lagos o lagunas), que podrían servirte como vías de evacuación.

No vuelvas a un área quemada. Los sitios calientes pueden reactivarse sin previo aviso.

Mantenete informado y respetá las indicaciones de la autoridad. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mendoza Gobierno (@mendozagobierno)