Incendios en Chubut: peritajes confirmaron uso de combustible para iniciar el fuego

“Todo lo que no se quemó en 2025 se está quemando ahora”, advirtió un fiscal de Chubut.

Los incendios forestales en Chubut que se desataron el 5 de enero en la zona de Puerto Patriada , continúan activos y ya consumieron más de 5.500 hectáreas . En ese contexto, el fiscal general de la provincia, Carlos Díaz Mayer , confirmó que el fuego fue iniciado de manera intencional y brindó detalles clave sobre el avance de la investigación judicial.

Según explicó el funcionario, los peritajes realizados en el lugar permitieron establecer con certeza que el foco inicial fue provocado. “ Fue una persona que inició el fuego en un punto entre la localidad de El Hoyo y Puerto Patriada, donde nuestro perito encontró que usaron combustible para prenderlo. Todavía estamos buscando al responsable ”, afirmó Díaz Mayer en diálogo con TN.

El fiscal describió la situación como extrema y remarcó el impacto ambiental que están generando las llamas en la Patagonia . “ Es impresionante lo que está pasando con el incendio, está arrasando con todo. Es un acto criminal. Todo lo que no se quemó el año pasado se está quemando ahora ”, expresó al ser consultado por un balance del escenario actual.

En relación con la investigación, el titular del Ministerio Público Fiscal señaló que aún no hay personas identificadas como responsables del hecho y explicó las dificultades para avanzar . “ Tengo que empezar a descartar de a grupos de gente que había en el lugar, tanto los que viven en la zona y los que no. En Puerto Patriada había 800 vehículos aproximadamente ”, detalló, dando cuenta del movimiento registrado en el área al momento del inicio del incendio.

Investigación: la fotografía que refuerza que el incendio en Puerto Patriada fue intencional

En medio de la alerta máxima, se conoció además una fotografía clave que refuerza la hipótesis de la intencionalidad. La imagen muestra el tronco del árbol donde se habría originado el fuego, en un sector del bosque que no cuenta con cámaras de seguridad ni sistemas de monitoreo, lo que complejiza aún más la investigación.

incendio chubut foto ministerio público Fiscal "Se detectaron gases inflamables en el foco inicial, compatibles con el uso de acelerantes. En consecuencia, existen elementos suficientes para presumir una intervención humana deliberada", comunicaron desde el MPF de Chubut. Foto: Ministerio Público Fiscal de Chubut.

De acuerdo con lo informado por ADNSUR, el lugar fue elegido de manera estratégica, ya que el foco se ubicó a unos 300 metros dentro del bosque, lejos de caminos, turistas y tránsito vehicular. Este dato permitió descartar por completo cualquier hipótesis accidental, como fogones mal apagados, colillas de cigarrillos o descuidos humanos en zonas de acceso público. Además, el avance del fuego arrasó con posibles huellas, lo que dificulta la identificación de los autores.

Por último, Díaz Mayer manifestó su enojo ante la reiteración de estos hechos y reclamó una revisión de las sanciones penales. “Habría que agravar más las penas para que nadie más lo vuelva a hacer, como una política criminal a nivel general. Es sancionar para que la sociedad vea que cometer ese tipo de conductas llevaría a cumplir una pena de prisión alta”, concluyó.

Mientras tanto, el incendio continúa activo y se mantiene desplegado un operativo de emergencia que involucra a cientos de personas, entre brigadistas, fuerzas de seguridad y personal de apoyo, que trabajan para contener el avance del fuego en la región.