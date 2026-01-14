Aumentó el valor de las multas por hacer fuego y la Provincia reforzó los controles

Aumentó el monto de las multas por hacer fuego y la Provincia reforzó los controles

El Plan Provincial de Manejo del Fuego refuerza durante la temporada estival las tareas de prevención y control de incendios mediante controles permanentes y acciones coordinadas entre distintos organismos. A estas tareas de campo se suma un sistema de monitoreo con tecnología satelital , que permite detectar anomalías en tiempo real y actuar con mayor rapidez.

En este contexto, el coordinador del organismo, Diego Martí , confirmó que en la temporada 2026 la multa por encender fuego en zonas no autorizadas puede alcanzar los $70 millones . El monto equivale a 140.000 Unidades Fiscales (UF) , cuyo valor unitario es de $500 . La sanción representa un incremento de $12 millones respecto de la temporada 2025 , cuando la multa máxima era de $58 millones .

En los casos en que la infracción no sea abonada, la deuda se deriva a la Administración Tributaria Mendoza (ATM) , quedando registrada hasta su cancelación.

El coordinador del Plan recordó que está prohibido quemar cualquier tipo de vegetación o restos de desmonte , así como basura acumulada en fincas abandonadas, lotes, suelos destinados a cultivos, banquinas, acequias o canales.

Tampoco está permitido encender fogatas al aire libre en zonas que no estén expresamente habilitadas y que no cuenten con infraestructura adecuada, como campings o clubes autorizados.

Cómo funciona el Plan Provincial de Manejo del Fuego

El Plan Provincial de Manejo del Fuego cuenta con cinco bases operativas estratégicamente ubicadas en Ciudad, La Paz, Ñacuñan, Monte Comán y General Alvear. Estas bases conforman una red que integra infraestructura, equipamiento y personal especializado para garantizar una respuesta rápida y coordinada en todo el territorio provincial, con especial foco en áreas críticas como el Este mendocino y las reservas naturales.

Además, el sistema dispone de un helicóptero del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, un avión hidrante Air Tractor AT-802 que opera desde el Aeroclub de La Puntilla —perteneciente al Plan Nacional de Manejo del Fuego— y un camión especializado para el transporte de tanques colapsables de agua.

Este vehículo está diseñado para trasladar reservorios flexibles de gran capacidad, conocidos como piletas colapsables, fabricadas con materiales de alta resistencia que permiten su rápido despliegue en zonas afectadas por incendios de gran magnitud. Entre sus principales ventajas se destacan la movilidad, la rapidez de instalación y la posibilidad de operar de manera coordinada con los medios aéreos.

El sistema incluye un reservorio con capacidad de hasta 120.000 litros de agua, al que se suma otro tanque colapsable de 27.000 litros, apto para operaciones aéreas. Estos recursos constituyen un soporte clave para el abastecimiento del helicóptero del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y marcan un avance en la articulación de medios entre distintas jurisdicciones.

Asimismo, el Plan trabaja de manera conjunta con la Dirección Provincial de Defensa Civil y los municipios, con el objetivo de garantizar la provisión de agua en puntos estratégicos, optimizar recursos y fortalecer el trabajo coordinado entre los distintos niveles de gestión.

fuego incendio mendoza gobierno El Plan cuenta con cinco bases operativas ubicadas en Ciudad, La Paz, Ñacuñan, Monte Comán y General Alvear.

Recomendaciones clave para prevenir incendios

Desde el Ministerio de Energía y Ambiente recuerdan la importancia de adoptar medidas de prevención para reducir el riesgo de incendios: