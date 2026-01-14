14 de enero de 2026
Aumentó el valor de las multas por hacer fuego y la Provincia reforzó los controles

Encender fuego en lugares no autorizados de Mendoza tendrá sanciones económicas más altas que en 2025. Qué prevenciones advirtió el Gobierno.

El Plan Provincial de Manejo del Fuego refuerza durante la temporada estival las tareas de prevención y control de incendios mediante controles permanentes y acciones coordinadas entre distintos organismos. A estas tareas de campo se suma un sistema de monitoreo con tecnología satelital, que permite detectar anomalías en tiempo real y actuar con mayor rapidez.

En los casos en que la infracción no sea abonada, la deuda se deriva a la Administración Tributaria Mendoza (ATM), quedando registrada hasta su cancelación.

La multa por encender fuego en zonas no autorizadas puede alcanzar los $70 millones.

Prohibiciones vigentes para evitar incendios

El coordinador del Plan recordó que está prohibido quemar cualquier tipo de vegetación o restos de desmonte, así como basura acumulada en fincas abandonadas, lotes, suelos destinados a cultivos, banquinas, acequias o canales.

Tampoco está permitido encender fogatas al aire libre en zonas que no estén expresamente habilitadas y que no cuenten con infraestructura adecuada, como campings o clubes autorizados.

Cómo funciona el Plan Provincial de Manejo del Fuego

El Plan Provincial de Manejo del Fuego cuenta con cinco bases operativas estratégicamente ubicadas en Ciudad, La Paz, Ñacuñan, Monte Comán y General Alvear. Estas bases conforman una red que integra infraestructura, equipamiento y personal especializado para garantizar una respuesta rápida y coordinada en todo el territorio provincial, con especial foco en áreas críticas como el Este mendocino y las reservas naturales.

Además, el sistema dispone de un helicóptero del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, un avión hidrante Air Tractor AT-802 que opera desde el Aeroclub de La Puntilla —perteneciente al Plan Nacional de Manejo del Fuego— y un camión especializado para el transporte de tanques colapsables de agua.

Este vehículo está diseñado para trasladar reservorios flexibles de gran capacidad, conocidos como piletas colapsables, fabricadas con materiales de alta resistencia que permiten su rápido despliegue en zonas afectadas por incendios de gran magnitud. Entre sus principales ventajas se destacan la movilidad, la rapidez de instalación y la posibilidad de operar de manera coordinada con los medios aéreos.

El sistema incluye un reservorio con capacidad de hasta 120.000 litros de agua, al que se suma otro tanque colapsable de 27.000 litros, apto para operaciones aéreas. Estos recursos constituyen un soporte clave para el abastecimiento del helicóptero del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y marcan un avance en la articulación de medios entre distintas jurisdicciones.

Asimismo, el Plan trabaja de manera conjunta con la Dirección Provincial de Defensa Civil y los municipios, con el objetivo de garantizar la provisión de agua en puntos estratégicos, optimizar recursos y fortalecer el trabajo coordinado entre los distintos niveles de gestión.

El Plan cuenta con cinco bases operativas ubicadas en Ciudad, La Paz, Ñacuñan, Monte Comán y General Alvear.

Recomendaciones clave para prevenir incendios

Desde el Ministerio de Energía y Ambiente recuerdan la importancia de adoptar medidas de prevención para reducir el riesgo de incendios:

  • No encender fuego en lugares no autorizados. Está prohibido quemar pastizales, basura, lotes, fincas abandonadas, banquinas, acequias, canales, campos incultos y remanentes de siembra.
  • No arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos encendidos en zonas rurales o de campo.
  • No tirar basura, envases de vidrio, materiales inflamables u objetos encendidos en rutas y caminos.
  • En los sitios donde está permitido hacer fuego, como quinchos o campings habilitados, verificar al retirarse que las fogatas estén completamente apagadas, utilizando abundante agua si es necesario.
  • Almacenar productos inflamables en espacios ventilados, correctamente rotulados y alejados de fuentes de calor.
  • Evitar la acumulación de residuos en áreas de trabajo.
  • Ante la detección de personas encendiendo fuego en lugares no habilitados, dar aviso inmediato al 911
