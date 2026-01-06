Cambio clave del Gobierno de Mendoza en los controles de seguridad contra incendios: el nuevo rol de los municipios

Cambio clave del Gobierno de Mendoza en los controles de seguridad contra incendios: el rol de los municipios.

El Gobierno de Mendoza promulgó la ley que redefine el rol de Bomberos y habilita a los municipios que dispongan de áreas técnicas especializadas a emitir el Certificado de Medidas de Protección Aptas Contra Incendios (CeMePACI) bajo ciertos criterios.

Se trata de la norma sancionada por la Legislatura en diciembre pasado, impulsada por el gobernador Alfredo Cornejo , que actualiza la Ley 7499 de regulación de las tramitaciones de las autorizaciones correspondientes. Las modificaciones apuntan "desburocratizar los trámites, dar mayor previsibilidad al sector privado y reforzar las condiciones de seguridad ".

La nueva ley busca agilizar los tiempos administrativos, respetar la autonomía municipal y concentrar la labor de los Bomberos en los edificios de mayor riesgo o en zonas que no disponen de departamentos técnicos.

La nueva ley establece la extensión del Certificado de Medidas de Protección Aptas Contra Incendios únicamente respecto de los edificios, locales, espacios, públicos, público-privados o con destino a la prestación de servicios públicos existentes en el ámbito de la Provincia.

Pero también Bomberos deberá intervenir cuando la superficie de uso supere los 450 metros cuadrados, siempre que ess establecimientos estén ubicados en municipios que no cuenten con un área técnica específica en seguridad contra incendios. En esos casos, la intervención provincial resulta obligatoria para garantizar criterios uniformes de evaluación y control.

28 de octubre, entrega camion de bomberos, bomberos camioneta, incendios, bomberos de mendoza Foto: Yemel Fil

Las actividades incluidas en este requisito son industrias, estaciones de venta de combustibles, depósitos y comercio de venta de materiales inflamables y/o explosivos, supermercados, centros y galerías comerciales, edificios habitacionales de altura, mercados de cualquier naturaleza, cines, hospedajes, restaurantes, actividades recreativas, sociales y deportivas tanto en locales cubiertos como espacios abiertos.

El rol de los municipios

En los municipios que dispongan de un área técnica especializada, emitirán el trámite y otorgamiento del certificado, con firma del responsable del sector sobre la base de los informes suscriptos por profesional idóneo y con competencia e incumbencia profesional. A su vez, las comunas podrán solicitar la colaboración técnica y el asesoramiento de la Dirección de Bomberos cuando lo requieran.

Asimismo, se redefine los efectos del CeMePACI al establecer que el Poder Ejecutivo, junto con los organismos correspondientes, registrará y habilitará actividades industriales, comerciales, sociales o recreativas que cuenten con el certificado, independientemente de la habilitación municipal, cuando corresponda la intervención de Bomberos.

Controles y sanciones

La vigencia del certificado se mantendrá mientras no se produzcan modificaciones sustanciales en el uso del inmueble, la superficie, el nivel de riesgo o la cantidad de personas. Ante cualquier cambio de este tipo, el titular o responsable deberá comunicarlo de manera inmediata a la autoridad competente, asumiendo la responsabilidad por eventuales omisiones.

La ley también refuerza los controles periódicos al exigir que los sistemas contra incendio sean inspeccionados anualmente para verificar su correcto funcionamiento y mantenimiento. Además, la reglamentación establecerá un régimen de multas, sanciones y penalidades, con agravantes por reincidencia y eventual intervención judicial cuando corresponda.