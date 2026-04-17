El Gobierno de Mendoza licita el servicio de celulares oficiales para más de 2.000 líneas. Foto: Yemel Fil

El Gobierno de Mendoza llamó a licitación para contratar el servicio de telefonía celular destinado a toda la administración pública provincial, con un presupuesto estimado de $540 millones. La medida fue oficializada mediante el decreto 672, publicado en el Boletín Oficial este viernes.

El servicio incluirá telefonía móvil con voz, datos móviles y roaming , para garantizar la conectividad fuera del país. La contratación abarcará a organismos de la Administración Central, entes y cuentas especiales dependientes del Poder Ejecutivo, de acuerdo con la normativa.

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En cuanto al presupuesto de la licitación, el gasto será distribuido en distintos ejercicios:

El decreto autorizó a la Contaduría General de la Provincia a realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes de acuerdo al consumo, considerando que los montos adjudicados son estimativos dadas las características del servicio que se contrata.

Detalles de la licitación

Actualmente, la Dirección de Informática administra unas 2.348 líneas celulares que prestan servicio a distintas reparticiones del Estado, así como a otros organismos que se encuentran adheridos mediante convenios. La licitación prevé que la empresa adjudicataria permita extender las mismas condiciones tarifarias y técnicas.

El contrato tendrá una duración inicial de 24 meses, con la posibilidad de prorrogarlo por un año. Además, se contempla que, en caso de no renovarse, la empresa deberá garantizar la continuidad del servicio por hasta seis meses más para facilitar la transición a un nuevo proveedor.