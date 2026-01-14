Alertan por la baja en la vacunación infantil en Argentina

La vacunación infantil es una de las herramientas más eficaces de salud pública para prevenir enfermedades graves, hospitalizaciones y muertes. Sin embargo, según datos del Ministerio de Salud y de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), se registró un descenso sostenido de la vacunación en niños, niñas y adolescentes , lo que compromete la salud pública en su conjunto. La Dra. Carina Carrasco, jefa del Departamento Salud Familiar y Comunitaria de OSEP, explica cuál es la importancia de la inmunización.

Aunque históricamente Argentina tuvo altas tasas de vacunación infantil, en los últimos años se observó un descenso significativo en la cobertura de varias vacunas fundamentales.

La SAP expresó una “profunda preocupación” ya que el informe indicó que, en el año 2024, algunas de las vacunas analizadas no alcanzaron la meta del 95% establecida para asegurar la inmunidad colectiva.

Carrasco aclaró que “el porcentaje de vacunación esperado permite generar una inmunidad de rebaño, es decir, reducir la transmisión de enfermedades incluso entre quienes no están vacunados”.

Es por este motivo que los profesionales advierten que la baja de las coberturas de vacunas esenciales ponen en riesgo la protección comunitaria y favorecen la reaparición de enfermedades eliminadas como hepatitis A, tos convulsa, sarampión y la poliomielitis.

La importancia de la Inmunización

Las vacunas funcionan preparando el sistema inmunológico para reconocer y defenderse contra agentes infecciosos específicos, como virus y bacterias que causan enfermedades potencialmente graves.

“Además de proteger al niño que recibe la vacuna, contribuye a la inmunidad de grupo, que protege a quienes no pueden vacunarse por razones médicas”, destacó la profesional de OSEP.

La vacunación evita:

Enfermedades graves (como poliomielitis, sarampión, difteria y tos convulsa)



Complicaciones de infecciones comunes



Brotes dentro de comunidades y escuelas



Hospitalizaciones y muertes prevenibles



Completar el esquema en tiempo y forma reduce la probabilidad de reaparición de enfermedades controladas y salva vidas a largo plazo.

Calendario Nacional de Vacunación

La Dra. Carrasco resalta que las vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación son seguras, gratuitas, obligatorias y no requieren orden médica.

Afiliados y afiliadas de OSEP pueden completar sus esquemas en los vacunatorios de los hospitales El Carmen y Fleming, Centros de Salud, hospitales púbicos y en el Vacunatorio Central. Para conocer el calendario de vacunación, con las vacunas indicadas para cada edad, se puede ingresar al sitio web del Ministerio de Salud de la Nación

https://www.argentina.gob.ar/salud/vacunas