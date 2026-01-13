13 de enero de 2026
Sitio Andino
Inmunizaciones

La vacunación materna contra el VSR ya se aplica en el Valle de Uco

La campaña de vacunación se realiza en el Hospital Regional Antonio J. Scaravelli y está destinada a mujeres entre las semanas 32 y 36 de embarazo.

Está campaña está destinada a mujeres que se encuentran entre los meses 32 a 36 de embarazo y busca proteger al niño por nacer de infecciones respiratorias potencialmente graves, especialmente durante los primeros seis meses de vida, período en el que el VSR constituye la principal causa de bronquiolitis.

La implementación de la vacunación materna constituye una estrategia clave de salud pública, ya que reduce significativamente el riesgo de bronquiolitis grave, neumonía e internaciones, contribuyendo a la protección de los recién nacidos durante la temporada de mayor circulación del virus sincicial respiratorio (VSR).

Verónica Domínguez, jefa de inmunizaciones del Hospital tunuyanino comentó: "Esta vacuna es principalmente para prevenir bronquiolitis en los recién nacidos, una de las enfermedades respiratorias más comunes por las que estos niños ingresan a las guardias y en su forma grave puede llegar a necesitar una internación en una unidad de cuidados intensivos".

