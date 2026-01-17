Junín honra sus raíces y su comunidad en una fiesta de la Vendimia inolvidable. Municipalidad de Junín

Junín se viste de gala para celebrar su Fiesta de la Vendimia, "El milagro que florece". El festejo será este sábado 17 de enero a las 22, en el emblemático Parque Dueño del Sol. La puesta en escena promete ser un recorrido por la identidad de Junín, abordando la cosecha no solo como un festejo, sino como el resultado de una historia colectiva.

Vendimia junin 2017 - 278988 La Fiesta de la Vendimia de Junín se realizará el sábado 17 de enero, en el Parque Dueño del Sol. Fiesta de la Vendimia de Junín: una puesta en escena monumental El espectáculo contará con el despliegue de más de 300 artistas en escena, entre bailarines, actores y músicos. La obra busca reflejar a Junín como un "jardín construido por la voluntad", donde la danza y el canto se funden para narrar el origen y el presente de la región.

Para coronar la velada, el municipio confirmó la presencia del reconocido cantante español Dyango. El intérprete de clásicos románticos será el encargado del cierre musical, brindando un concierto que promete emoción para todas las generaciones.

Embed Cabe destacar que el evento es con entrada libre y gratuita, lo que consolida a la Vendimia de Junín como uno de los festivales populares más importantes y masivos de la zona Este de Mendoza.

La elección de la nueva soberana: 14 candidatas Uno de los momentos más esperados de la noche será la elección y coronación de la sucesora de María Camila Sáez. Son 14 las jóvenes aspirantes que representan a los distintos distritos y entidades de Junín, quienes buscarán convertirse en la nueva embajadora del trabajo y la cultura del departamento.