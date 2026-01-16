Hallaron sin vida a una mujer y a su hijo de 7 años en un hotel: homicidio y suicidio, la principal hipótesis

Hallaron sin vida a una mujer y a su hijo de 7 años en un hotel.

Un impactante hecho conmociona al barrio porteño de Recoleta , tras el hallazgo sin vida de una madre y su hijo de 7 años dentro de la bañera de un hotel . Aunque el caso aún se encuentra bajo investigación, se supo que ambos eran buscados desde el lunes por el padre del menor y que tenían domicilio en La Matanza .

Sin signos visibles de violencia en los cuerpos, la principal hipótesis sostiene que la mujer , de 41 años, habría ahogado al niño y luego se habría quitado la vida mediante una inyección de insulina .

Cerca del mediodía de este viernes , un conserje y personal de limpieza del hotel Ker, ubicado en Marcelo T. de Alvear 1368 , se dirigieron a la habitación 306 al advertir que los huéspedes no respondían a los llamados ni se habían presentado para regularizar la estadía .

Al ingresar, encontraron una escena estremecedora: dos cuerpos sin vida dentro de la bañera . Las víctimas fueron identificadas como Gisela Mercedes de Yurka y su hijo de 7 años . Ambos se alojaban en la habitación desde el lunes y habían abonado solo una noche.

Homicidio - Recoleta (1) Homicidio seguido de suicidio: la hipótesis principal del estremecedor caso. Foto: gentileza

Tras el aviso a la Policía de la Ciudad, intervino la Unidad Móvil de Criminalística (UMC) para avanzar con las pericias correspondientes. Según informaron medios porteños, no se hallaron signos de violencia en la puerta ni desorden dentro de la habitación.

No obstante, la hipótesis más firme de los investigadores indica que la mujer habría asesinado primero a su hijo y luego se habría quitado la vida. Esta línea se apoya en el hallazgo de jeringas y frascos vacíos en el baño, lo que refuerza la posibilidad de una inyección de insulina como método.

Otro dato relevante es que madre e hijo eran buscados por sus familiares desde el 15 de enero, luego de no regresar a su domicilio en González Catán, partido de La Matanza.

Además, se supo que de Yurka trabajaba como preceptora y se desempeñaba en la Asociación Civil Hogares del Espíritu Santo, el Colegio San Mauricio y el Instituto Nuestra Señora del Hogar, también en González Catán.

Fuente: TN y LN