Prisión preventiva para el dueño de OK Eventos por múltiples estafas en fiestas y eventos

Un juez resolvió otorgar la prisión preventiva para Mauricio Andrés Morales (34) , propietario de la empresa OK Eventos , quien está imputado por el delito de estafa genérica tras más de 20 denuncias por presuntos fraudes en distintos eventos sociales. El acusado continuará alojado en la cárcel mientras avanza la investigación judicial .

La medida fue dispuesta luego de una audiencia realizada esta semana en el Polo Judicial Penal , donde se analizaron los argumentos presentados por las partes.

El miércoles, el juez Juan Pina González escuchó los argumentos de la Fiscalía de Delitos Económicos y del abogado defensor de Morales. Tras un cuarto intermedio, este jueves, en la sala 3 del Polo Judicial Penal , el magistrado retomó la audiencia y resolvió hacer lugar al pedido de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público Fiscal.

De esta manera, el imputado permanecerá detenido mientras se desarrollan las medidas investigativas en su contra.

Las causas en su contra: fiestas suspendidas y promesas incumplidas

En diciembre, la fiscal de Delitos Económicos e Informáticos, Susana Muscianisi, imputó al sanjuanino Mauricio Morales por el delito de estafa genérica, en el marco de 24 causas iniciadas a partir de denuncias recibidas por la Unidad Fiscal.

De ese total, seis causas corresponden a fiestas de egresados, cada una con alrededor de 100 víctimas, lo que da cuenta de la magnitud del presunto perjuicio.

Uno de los casos más resonantes ocurrió con un grupo de estudiantes de la escuela Eduardo Jorge Chahla, de Bermejo. Ellos tenían programada su fiesta de egresados para el 29 de noviembre. Ese día, los jóvenes acudieron vestidos de gala a Casa de Gobierno para la tradicional sesión de fotos, sin imaginar que el evento nunca se realizaría.

"En el camino nos mandan un mensaje diciendo que Mauricio había sufrido un accidente y que se suspendía la fiesta", relató Vanesa, madre de un estudiante.

estafa, empresa de catering, mendoza También hubo confusión respecto al dueño del salón y el estado del pago

Mientras los alumnos permanecían en Casa de Gobierno, los padres se dirigieron al salón para intentar obtener explicaciones, pero allí constataron que no había ningún servicio contratado.

Cumpleaños de 15 que nunca se realizaron

La situación también afectó a una familia que había contratado los servicios de OK Eventos para celebrar los 15 años de dos gemelas. Minutos antes del evento, Morales le envió a la madre de las jóvenes una foto de un auto chocado, alegando haber sufrido un accidente.

Posteriormente, la familia comprobó que la imagen era antigua. Al llegar al salón, se encontraron con que no había nada organizado, pese a haber abonado 10 millones de pesos por el evento.

Cómo hallaron al dueño de OK Eventos

La Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos informó que Mauricio Morales, propietario de OK Eventos, fue detenido en la provincia de San Juan, mientras se llevaban adelante diversas medidas vinculadas a la causa.

detención, policía de mendoza Matias Morales fue detenido en San Juan por la Policía de Mendoza

En el marco de la investigación, efectivos policiales realizaron dos allanamientos en Mendoza. El primero se efectuó en una oficina ubicada en calle Mitre 521, en Ciudad, con resultado negativo. El segundo tuvo lugar en una vivienda de calle Río Barranco 5752, en Guaymallén, donde el procedimiento arrojó resultado positivo.

mauricio morales, ok eventos, mendoza La cocina donde preparaba la comida Mauricio Morales

El inicio de la investigación

La causa comenzó luego de que la empresa de catering fuera escrachada en redes sociales por presuntas estafas. Cientos de estudiantes denunciaron haberse quedado sin su fiesta de egresados al llegar a los salones y encontrar que no había absolutamente nada preparado.

Hasta el momento, seis colegios de Mendoza resultaron afectados. Las denuncias también se extendieron a cumpleaños de 15 y casamientos.

Las familias utilizaron las redes sociales para visibilizar la situación y aseguraron que Morales no respondía llamadas ni mensajes, lo que generó tristeza, desilusión y enojo tanto en los jóvenes como en sus padres.