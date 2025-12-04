#Taboola
4 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Presuntas estafas

Polémica por fiestas suspendidas en Mendoza: el dueño de Ok Eventos apareció con un mensaje inesperado

Mauricio Morales reapareció tras las denuncias por estafa a cientos de familias y envió un mensaje a los damnificados. Los afectados exigen respuestas.

 Por Carla Canizzaro

Tras una serie de denuncias por estafa en Mendoza, el dueño de Ok Eventos, Mauricio Morales, reapareció con un mensaje dirigido a los damnificados. La situación dejó a cientos de estudiantes sin su fiesta de egresados, lo que profundizó el malestar de las familias.

Qué dice el mensaje enviado por Ok Eventos

Horas más tarde, un comunicado volvió a sorprender a los denunciantes, quienes habían intentado contactar a Morales por todas las vías posibles. "Antes que nada, queremos pedir perdón por lo sucedido el día sábado 29/11. En ningún momento hubo mala fe de nuestra parte y lamentamos profundamente no haber podido realizar el evento en la fecha programada", expresaron desde Ok Eventos.

El mensaje continúa: "Nuestra empresa ha cumplido acabadamente con cada evento contratado, pero en esta ocasión, por circunstancias totalmente ajenas a nuestra voluntad, no fue posible concretar lo acordado, aun habiendo intentado hasta último momento llevarlo adelante".

Estas palabras generaron angustia y preocupación entre los afectados, quienes habían realizado un gran esfuerzo económico para que sus hijos pudieran tener su fiesta de egresados.

Finalmente, el mensaje enviado a través de un grupo de WhatsApp agrega: "Es voluntad de esta parte acordar con ustedes la reparación del daño, ya sea mediante la devolución de los montos entregados o bien realizando el evento suspendido, reprogramando una nueva fecha según corresponda. Quedamos a disposición".

Las denuncias por las presuntas estafas

Hasta el momento, existen cuatro denuncias formales contra Mauricio Morales. La causa está en manos de la fiscal de Delitos Económicos, Susana Muscinisi. En la misma línea, desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) instan a los damnificados a presentar sus denuncias a través de los canales virtuales oficiales.

Los estudiantes tenían programada su fiesta de egresados para el 29 de noviembre. Ese día, ilusionados y vestidos de gala, acudieron a Casa de Gobierno para la tradicional sesión de fotos. Sin embargo, un hecho inesperado terminó por arruinar lo que prometía ser una noche inolvidable.

"En el camino nos mandan un mensaje diciendo que Mauricio había sufrido un accidente y que se suspendía la fiesta", contó Vanesa. Todo se volvió un desorden: los alumnos ya se habían enterado, pero los padres decidieron dejarlos en Casa de Gobierno y dirigirse al salón para averiguar qué había ocurrido.

"Cuando llegamos nos enteramos de que el señor Mauricio Morales no había pagado absolutamente nada. No había banquete, no había DJ; solo había unas bebidas y comidas que habían quedado de un evento anterior, pero no teníamos nada", afirmó.

La desilusión fue total. Tras el recorrido en la batea, en lugar de dirigirse al salón, los estudiantes terminaron regresando al colegio, lo que aumentó aún más la frustración por el fracaso del evento.

Por otro lado, dos gemelas se quedaron si fiesta de 15 años. Minutos antes del evento, Mauricio Morales le envió una foto a la madre de las niñas de un auto chocado alegando un accidente, pero luego comprobaron que era antigua. Sin embargo, al llegar al salón no había ningún servicio contratado, a pesar de que abonaron 10 millones de pesos.

Dónde deben realizarse las denuncias

  • Chatbot Lexa: 261 579-0203

  • Página web del Ministerio Público Fiscal: en el enlace correspondiente.

