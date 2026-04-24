Alerta en el sur de Mendoza: detectan enfermedades que afectan la producción bovina

Un estudio realizado por el Instituto Nacional De Tecnología Agropecuaria (INTA) encendió las alarmas en la producción bovina del sur de Mendoza tras detectar la presencia de leptospirosis y neosporosis en rodeos de San Rafael, General Alvear y Malargüe .

Los resultados indicaron que la leptospirosis está presente en el 30,8% de los establecimientos analizados, con una prevalencia del 17,3% en los animales . En tanto, la neosporosis se detectó en el 23,1% de los rodeos, con un 8% de prevalencia .

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Ambas enfermedades tienen un fuerte impacto productivo , especialmente por su relación con abortos, fallas reproductivas y el nacimiento de terneros débiles o infectados.

Estos factores afectan directamente la rentabilidad de los establecimientos, generando pérdidas en la producción y complicaciones en los ciclos reproductivos.

Riesgos sanitarios y formas de transmisión

En el caso de la leptospirosis, además del impacto en la producción, se suma el riesgo sanitario para las personas, ya que se trata de una zoonosis, es decir, puede transmitirse de animales a humanos.

Por su parte, la neosporosis se propaga a través de un ciclo biológico que involucra a los perros como hospedadores, lo que facilita su permanencia y circulación dentro de los establecimientos ganaderos.

Preocupación en el sector de la producción

El informe genera preocupación en el sector productivo del sur mendocino, ya que pone en evidencia la necesidad de reforzar medidas sanitarias, controles y estrategias de prevención para reducir la propagación de estas enfermedades.