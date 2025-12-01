1 de diciembre de 2025
Denuncian a una empresa de catering en Mendoza por estafas: estudiantes se quedaron sin fiesta de egresados

Las familias denunciaron por estafa al dueño de Ok Eventos, Mauricio Morales, quien no pagó salones, ni servicios y desapareció sin dar explicaciones.

 Por Carla Canizzaro

Una empresa de catering fue escrachada en redes sociales en las últimas horas por estafa. Cientos de estudiantes se quedaron sin su fiesta de egresados, ya que, al llegar a los salones donde debía realizarse el evento, no encontraron nada preparado. Hasta el momento, son seis colegios de Mendoza los que quedaron sin su celebración.

Tras la grave situación, las familias de los estudiantes hicieron su descargo a través de las redes sociales, denunciando que el dueño de Ok Eventos, identificado como Mauricio Morales, no responde llamadas ni mensajes. Además, esta situación también se repitió en cumpleaños de 15 y casamientos.

El hecho generó tristeza, desilusión y enojo tanto en los chicos como en sus padres, quienes al llegar al salón se encontraron con que no había absolutamente nada organizado. En diálogo con Sitio Andino, Vanesa, madre de uno de los adolescentes que asiste a la escuela Eduardo Jorge Chahla, de Bermejo, relató el difícil momento que vivieron.

Desilusión por una fiesta de egresados que no fue

Los estudiantes tenían programada su fiesta de egresados para el 29 de noviembre. Ese día, ilusionados y vestidos de gala, acudieron a Casa de Gobierno para la tradicional sesión de fotos. Sin embargo, un hecho inesperado terminó por arruinar lo que prometía ser una noche inolvidable.

"En el camino nos mandan un mensaje diciendo que Mauricio había sufrido un accidente y que se suspendía la fiesta", contó Vanesa. Todo se volvió un desorden: los alumnos ya se habían enterado, pero los padres decidieron dejarlos en Casa de Gobierno y dirigirse al salón para averiguar qué había ocurrido.

"Cuando llegamos nos enteramos de que el señor Mauricio Morales no había pagado absolutamente nada. No había banquete, no había DJ; solo había unas bebidas y comidas que habían quedado de un evento anterior, pero no teníamos nada", afirmó.

También hubo confusión respecto al dueño del salón y el estado del pago: primero dijo que estaba todo cubierto, luego que no y finalmente que solo una parte había sido abonada.

La desilusión fue total. Tras el recorrido en la batea, en lugar de dirigirse al salón, los estudiantes terminaron regresando al colegio, lo que aumentó aún más la frustración por el fracaso del evento.

Escraches y denuncias por estafas a la empresa Ok Eventos

Por otro lado, los padres intentaron comunicarse nuevamente con Mauricio Morales, pero aseguraron que nunca respondió y que su celular permanece apagado. A pesar de todo, insistieron en buscar respuestas en el salón Quinta Bancaria, donde Morales tenía una oficina, pero el lugar se negó a brindar información o reconocer cualquier vínculo con él o con la situación, según relató Vanesa.

La escuela Arrieros del Ande, de Las Heras, iba a tener su fiesta de egresados el próximo sábado 6 de diciembre, sin embargo, tras enterarse del escrache en redes sociales, se dieron cuenta que también habían sido estafados. "Desafortunadamente son chicos de muy bajos recursos, necesitamos de la solidaridad de todos para poder hacerles la fiesta", escribió una usuaria en Facebook manifestando la situación.

