Cayó el dueño de Ok Eventos en San Juan, acusado de presuntas estafas vinculadas a cenas de egresados

La Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos informó que Matías Morales , propietario de la firma "Ok Eventos" , fue detenido en la provincia de San Juan . La detención se produjo mientras avanzan diversas medidas vinculadas a la causa que busca esclarecer una serie de estafas .

Por estas horas, efectivos policiales realizaron dos allanamientos en Mendoza relacionados a la causa. El primero se llevó a cabo en una oficina en calle Mitre 521 , de Ciudad, donde el resultado fue negativo. Mientras tanto, en Guaymallén allanaron una vivienda en calle Río Barranco 5752, allí el resultado fue exitoso .

Según informaron, la detención se produjo cuando avanzaban diversas medidas vinculadas a la causa , que busca esclarecer una serie de denuncias presentadas por presuntos incumplimientos y maniobras fraudulentas en la organización de eventos.

De acuerdo a información policial, el total de lo secuestrado es lo siguiente:

2 frezzer

2 heladeras

1 maquina de cortar fiambre

1 balanza digital

2 horno a gas

1 cocina

7 tablones de madera

2 parlantes

4 tripodes

1 escalera metalica

1 esfera de boliche

1 aro de luz y 1 aro giratorio

100 cubresillas

4 luces de color negro

1 caja negra

16 cubre manteles

Letras gigantes para ornamentar

3 pantallas de proyeccion

1 sillon de fiestas

2 ollas grandes

Un CPU Bangho y una notebook Samsung

El comunicado de Mercedes Rus tras la detención

El proceso se llevó a cabo en el marco del Plan Integral de Seguridad Regional. La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus afirmó que la detención fue realizada por la Policía de Mendoza, personal de la División Investigativa Integrada y Leyes Especiales (DIILE) de la Dirección General de Investigaciones, en coordinación con las autoridades policiales de San Juan.

"Este resultado es producto del trabajo sostenido entre provincias, diseñado para actuar con rapidez ante delitos que cruzan jurisdicciones y requieren intercambio inmediato de información", escribió la Ministra en X.

Y agregó: "Quiero reconocer especialmente al Ministerio Público Fiscal de Mendoza y a la Justicia Penal, que actuaron con rapidez en la emisión de las medidas necesarias para avanzar en la investigación; y lo propio respecto de las autoridades judiciales de San Juan".

El pedido de captura y los mensajes a los damnificados

Matías Morales tenía un pedido de captura vigente ordenado por la fiscal de la causa, Susana Muscianisi, quien anunció la búsqueda a raíz de las denuncias que se sumaron a la investigación.

Sin embargo, durante la tarde de este jueves los damnificados dieron a conocer una serie de mensajes que el sospechoso envió a diversos grupos de WhatsApp disculpándose por lo ocurrido con las fiestas de egresados. En esa misma línea, intentó justificar los hechos y asegurar que los eventos serían realizados a la posteridad.

estafa, mendoza Tras una serie de denuncias por estafa en Mendoza, el dueño de Ok Eventos, Mauricio Morales, reapareció con un mensaje

"Antes que nada, queremos pedir perdón por lo sucedido el día sábado 29/11. En ningún momento hubo mala fe de nuestra parte y lamentamos profundamente no haber podido realizar el evento en la fecha programada", expresaron desde Ok Eventos.

El mensaje continúa: "Nuestra empresa ha cumplido acabadamente con cada evento contratado, pero en esta ocasión, por circunstancias totalmente ajenas a nuestra voluntad, no fue posible concretar lo acordado, aun habiendo intentado hasta último momento llevarlo adelante".

Cómo comenzó la causa

Una empresa de catering fue escrachada en redes sociales por estafa. Cientos de estudiantes se quedaron sin su fiesta de egresados, ya que, al llegar a los salones donde debía realizarse el evento, no encontraron nada preparado. Hasta el momento, son seis colegios de Mendoza los que quedaron sin su celebración.

Tras la grave situación, las familias de los estudiantes hicieron su descargo a través de las redes sociales, denunciando que el dueño de Ok Eventos, identificado como Mauricio Morales, no responde llamadas ni mensajes. Además, esta situación también se repitió en cumpleaños de 15 y casamientos.

El hecho generó tristeza, desilusión y enojo tanto en los chicos como en sus padres, quienes al llegar al salón se encontraron con que no había absolutamente nada organizado. En diálogo con Sitio Andino, Vanesa, madre de uno de los adolescentes que asiste a la escuela Eduardo Jorge Chahla, de Bermejo, relató el difícil momento que vivieron.

Desilusión por una fiesta de egresados que no fue

Los estudiantes tenían programada su fiesta de egresados para el 29 de noviembre. Ese día, ilusionados y vestidos de gala, acudieron a Casa de Gobierno para la tradicional sesión de fotos. Sin embargo, un hecho inesperado terminó por arruinar lo que prometía ser una noche inolvidable.

"En el camino nos mandan un mensaje diciendo que Mauricio había sufrido un accidente y que se suspendía la fiesta", contó Vanesa. Todo se volvió un desorden: los alumnos ya se habían enterado, pero los padres decidieron dejarlos en Casa de Gobierno y dirigirse al salón para averiguar qué había ocurrido.

"Cuando llegamos nos enteramos de que el señor Mauricio Morales no había pagado absolutamente nada. No había banquete, no había DJ; solo había unas bebidas y comidas que habían quedado de un evento anterior, pero no teníamos nada", afirmó.

estafa, empresa de catering, mendoza También hubo confusión respecto al dueño del salón y el estado del pago

También hubo confusión respecto al dueño del salón y el estado del pago: primero dijo que estaba todo cubierto, luego que no y finalmente que solo una parte había sido abonada.

La desilusión fue total. Tras el recorrido en la batea, en lugar de dirigirse al salón, los estudiantes terminaron regresando al colegio, lo que aumentó aún más la frustración por el fracaso del evento.

"Nosotros compartíamos la fiesta con una escuela de Beltrán y cuando llegamos al salón el dueño nos dice que no había nada reservado, que nos podía abrir pero solo la mitad, ya que Morales había pagado la mitad del presupuesto", manifestó a este medio Lorena, otra madre que presenció el momento.

estafa, mendoza Las familias denunciaron por estafa al dueño de Ok Eventos, Mauricio Morales

Tras la denuncia en redes sociales, los padres descubrieron que el hombre también había estafado a dos hermana gemelas que iban a festejar sus 15 años en el mismo salón. Además, en Maipú, una pareja que festejaba su boda también fue víctima de estafa, ya que al llegar al lugar contratado, les comunicaron que se suspendía la fiesta.

Por otro lado, los padres intentaron comunicarse nuevamente con Mauricio Morales, pero aseguraron que nunca respondió y que su celular permanece apagado. A pesar de todo, insistieron en buscar respuestas en el salón Quinta Bancaria, donde Morales tenía una oficina, pero el lugar se negó a brindar información o reconocer cualquier vínculo con él o con la situación, según relató Vanesa.

La escuela Arrieros del Ande, de Las Heras, iba a tener su fiesta de egresados el próximo sábado 6 de diciembre, sin embargo, tras enterarse del escrache en redes sociales, se dieron cuenta que también habían sido estafados. "Desafortunadamente son chicos de muy bajos recursos, necesitamos de la solidaridad de todos para poder hacerles la fiesta", escribió una usuaria en Facebook manifestando la situación.