15 de enero de 2026
{}
La inseguridad vuelve a golpear a un club que se mantiene a pulmón

En el balance de la inseguridad se destaca el robo de cables y daños causados en riego e iluminación, complicando el arranque de la pretemporada.

La inseguridad volvió a hacerse presente en el club Balloffet.

Comunicado del Club Sportivo Balloffet respecto a los hechos sucedidos

Si bien lo sustraído tiene poco valor económico, desde la institución remarcaron que los daños generados son importantes y afectan directamente el normal funcionamiento del club, justo cuando está por comenzar la pretemporada del equipo y con lo que esto implica para una institución en la que todo se hace a pulmón.

La inseguridad volvió a hacerse presente en el club sanrafaelino

