La inseguridad vuelve a golpear a un club que se mantiene a pulmón

El Club Sportivo Balloffet de San Rafael volvió a ser víctima de la inseguridad . En las últimas horas, personas ingresaron al predio deportivo y provocaron serios daños en el sistema de riego y en la iluminación, tras robar cables de la bomba de agua y de los reflectores.

Comunicado del Club Sportivo Balloffet respecto a los hechos sucedidos

Si bien lo sustraído tiene poco valor económico, desde la institución remarcaron que los daños generados son importantes y afectan directamente el normal funcionamiento del club, justo cuando está por comenzar la pretemporada del equipo y con lo que esto implica para una institución en la que todo se hace a pulmón.