15 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Valle de Uco

Al menos siete familias tuvieron que ser asistidas tras la caída de granizo en Tupungato

Intensas lluvias afectaron al departamento de Tupungato esta tarde, y Defensa Civil asistió a los vecinos. Los videos de la tormenta.

Al menos siete familias tuvieron que ser asistidas tras la caída de granizo en Tupungato. Imagen ilustrativa.

Por Sitio Andino Sociedad

En la tarde de este jueves, una fuerte tormenta afectó a los vecinos de Tupungato. El departamento del Valle de Uco sufrió la caída de granizo de tamaño medio por al menos diez minutos. Defensa Civil asistió a los hogares perjudicados.

Al menos siete familias recibieron asistencia debido a las inclemencias del tiempo. Según indicaron desde Defensa Civil de la Comuna, a las 18 comenzaron las lluvias, acompañadas de viento y granizo. Algunas de las zonas afectadas fueron:

  • Centro
  • San José
  • Villa Bastías

El granizo asustó a los vecinos de Tupungato

Desde Defensa Civil indicaron que en el centro el granizo produjo mucho daño sobre el arbolado público. A su vez, con la ayuda de fuertes ráfagas, cayeron postes y árboles.

Las unidades de asistencia trabajaban para restablecer los postes de electricidad, en conjunto con Edemsa. Además, realizan relevamientos para conocer la situación.

Embed - Diario Digital Sitio Andino en Instagram: "#Clima | Cayó un fuerte temporal de granizo en Tupungato Un intenso temporal con granizo se desató este jueves en Tupungato, provocando complicaciones en la circulación y daños en sectores urbanos y rurales del departamento. Vecinos reportaron precipitaciones fuertes acompañadas de piedras de granizo de considerable tamaño, lo que generó interrupciones momentáneas en el tránsito y afectó cultivos, vehículos y techos en distintas zonas. Equipos municipales y de Defensa Civil se encuentran recorriendo los sectores afectados para relevar la situación y asistir a los vecinos que lo necesiten. #Tupungato #Granizo #Temporal"
