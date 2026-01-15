Al menos siete familias tuvieron que ser asistidas tras la caída de granizo en Tupungato

Embed - Diario Digital Sitio Andino en Instagram: "#Clima | Cayó un fuerte temporal de granizo en Tupungato Un intenso temporal con granizo se desató este jueves en Tupungato, provocando complicaciones en la circulación y daños en sectores urbanos y rurales del departamento. Vecinos reportaron precipitaciones fuertes acompañadas de piedras de granizo de considerable tamaño, lo que generó interrupciones momentáneas en el tránsito y afectó cultivos, vehículos y techos en distintas zonas. Equipos municipales y de Defensa Civil se encuentran recorriendo los sectores afectados para relevar la situación y asistir a los vecinos que lo necesiten. #Tupungato #Granizo #Temporal"

