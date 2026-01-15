Al menos siete familias tuvieron que ser asistidas tras la caída de granizo en Tupungato

En la tarde de este jueves, una fuerte tormenta afectó a los vecinos de Tupungato. El departamento del Valle de Uco sufrió la caída de granizo de tamaño medio por al menos diez minutos. Defensa Civil asistió a los hogares perjudicados.
Al menos siete familias recibieron asistencia debido a las inclemencias del tiempo. Según indicaron desde Defensa Civil de la Comuna, a las 18 comenzaron las lluvias, acompañadas de viento y granizo. Algunas de las zonas afectadas fueron:
Desde Defensa Civil indicaron que en el centro el granizo produjo mucho daño sobre el arbolado público. A su vez, con la ayuda de fuertes ráfagas, cayeron postes y árboles.
Las unidades de asistencia trabajaban para restablecer los postes de electricidad, en conjunto con Edemsa. Además, realizan relevamientos para conocer la situación.