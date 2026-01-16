16 de enero de 2026

Inteligencia artificial en educación: qué cambia en el aula y qué riesgos advierten expertos

Un informe de Argentinos por la Educación analiza el impacto de la inteligencia artificial en las escuelas. Advierte sobre beneficios, riesgos y desigualdades.

Educación e inteligencia artificial: entre la innovación pedagógica y los riesgos éticos.

Educación e inteligencia artificial: entre la innovación pedagógica y los riesgos éticos.

Foto: Imagen generada con IA.
Por Sitio Andino Sociedad

La inteligencia artificial dejó de ser una promesa futura y comenzó a transformar la educación en todo el mundo y, por supuesto, Argentina no se queda atrás. Un informe reciente analiza cómo estas tecnologías impactan en el aprendizaje, el trabajo docente y la gestión escolar, al tiempo que advierte sobre riesgos éticos y desigualdades que exigen un respaldo institucional.

El estudio “Inteligencia Artificial en la Educación: desafíos y perspectivas”, de Argentinos por la Educación, señala que el acceso masivo a herramientas de IA generativa modificó la forma en que se produce, se accede y se utiliza el conocimiento. En este contexto, organismos internacionales como la UNESCO, el Banco Mundial y la OCDE coinciden en que la IA está redefiniendo el rol docente, las dinámicas escolares y los modelos de enseñanza.

Cuántos chicos usan inteligencia artificial en Argentina

Uno de los aportes centrales del informe es la sistematización de datos sobre el uso de inteligencia artificial entre niños y adolescentes. Según la Encuesta Kids Online Argentina 2025, elaborada por UNICEF, el 76% de chicos y chicas de entre 9 y 17 años conoce la IA generativa, mientras que el 58% afirma haberla utilizado.

image
Gráfico 1. Conocimiento y uso de la IA generativa (ChatGPT) entre los niños y adolescentes de Argentina. Año 2025.

En cuanto a los fines, la IA en el ámbito escolar se utiliza principalmente con objetivos educativos: el 66% de los estudiantes recurre a estas herramientas para resolver trabajos escolares, lo que posiciona a plataformas como ChatGPT como un recurso habitual de apoyo académico. También se registran usos recreativos e informativos, lo que evidencia que la frontera entre lo escolar y lo cotidiano es cada vez más difusa. El informe advierte además que existen brechas según nivel socioeconómico, lo que refuerza la necesidad de políticas públicas que garanticen acceso equitativo y alfabetización digital.

En relación con el aprendizaje, el estudio destaca aplicaciones como los sistemas de tutoría inteligente, que simulan la interacción con un docente y ofrecen retroalimentación inmediata y personalizada. También sobresalen los sistemas de aprendizaje adaptativo, capaces de ajustar contenidos y evaluaciones según el desempeño del estudiante, y la búsqueda semántica de contenidos, que permite encontrar materiales educativos por contexto y significado.

image
Gráfico 2. Tipos de usos de la IA generativa (ChatGPT) entre los niños y adolescentes de Argentina. Año 2025.

La inteligencia artificial como aliada del docente

Para los docentes, la inteligencia artificial aparece como una herramienta de apoyo y no de reemplazo. El informe identifica beneficios en la generación de materiales didácticos, la corrección y evaluación automatizada —siempre bajo supervisión humana— y el análisis del progreso estudiantil, que permite anticipar dificultades y fortalecer decisiones pedagógicas basadas en evidencia.

Más allá del aula, la IA en la gestión educativa ofrece oportunidades para optimizar la logística escolar, mejorar la planificación estratégica, automatizar trámites administrativos y desarrollar sistemas de alerta temprana que detecten riesgos de abandono o rezago escolar. También puede fortalecer la gobernanza y transparencia de los datos educativos, mejorando sistemas como el SINIDE.

Edutec, carros tecnológicos, escuela, niños, alumnos, clases Mendoza.jpg
El plan con el que la DGE redujo drásticamente los niveles críticos en las aulas de Mendoza.

Sin embargo, el informe advierte sobre riesgos éticos: aprendizaje superficial, pérdida de pensamiento crítico, aislamiento, deshonestidad académica y sesgos algorítmicos. Frente a este escenario, subraya la necesidad de avanzar en alfabetización en inteligencia artificial, marcos regulatorios claros y supervisión humana.

La conclusión es clara: la inteligencia artificial ya es parte del ecosistema educativo argentino. Su impacto dependerá de cómo se la integre. El desafío, sostienen los expertos, no es tecnológico, sino educativo, político y ético.

El informe de Argentinos por la Educación:

Inteligencia artificial en la educación_ desafíos y perspectivas

