Inteligencia artificial en educación: qué cambia en el aula y qué riesgos advierten expertos

La inteligencia artificial dejó de ser una promesa futura y comenzó a transformar la educación en todo el mundo y, por supuesto, Argentina no se queda atrás . Un informe reciente analiza cómo estas tecnologías impactan en el aprendizaje, el trabajo docente y la gestión escolar, al tiempo que advierte sobre riesgos éticos y desigualdades que exigen un respaldo institucional.

El estudio “ Inteligencia Artificial en la Educación: desafíos y perspectivas ”, de Argentinos por la Educación , señala que el acceso masivo a herramientas de IA generativa modificó la forma en que se produce, se accede y se utiliza el conocimiento. En este contexto, organismos internacionales como la UNESCO , el Banco Mundial y la OCDE coinciden en que la IA está redefiniendo el rol docente, las dinámicas escolares y los modelos de enseñanza.

Uno de los aportes centrales del informe es la sistematización de datos sobre el uso de inteligencia artificial entre niños y adolescentes . Según la Encuesta Kids Online Argentina 2025 , elaborada por UNICEF , el 76% de chicos y chicas de entre 9 y 17 años conoce la IA generativa , mientras que el 58% afirma haberla utilizado .

El uso crece con la edad y alcanza al 74% entre adolescentes de 15 a 17 años , especialmente en los últimos años de la escuela secundaria.

image Gráfico 1. Conocimiento y uso de la IA generativa (ChatGPT) entre los niños y adolescentes de Argentina. Año 2025. Fuente: Observatorio Argentinos por la Educación.

En cuanto a los fines, la IA en el ámbito escolar se utiliza principalmente con objetivos educativos: el 66% de los estudiantes recurre a estas herramientas para resolver trabajos escolares, lo que posiciona a plataformas como ChatGPT como un recurso habitual de apoyo académico. También se registran usos recreativos e informativos, lo que evidencia que la frontera entre lo escolar y lo cotidiano es cada vez más difusa. El informe advierte además que existen brechas según nivel socioeconómico, lo que refuerza la necesidad de políticas públicas que garanticen acceso equitativo y alfabetización digital.

En relación con el aprendizaje, el estudio destaca aplicaciones como los sistemas de tutoría inteligente, que simulan la interacción con un docente y ofrecen retroalimentación inmediata y personalizada. También sobresalen los sistemas de aprendizaje adaptativo, capaces de ajustar contenidos y evaluaciones según el desempeño del estudiante, y la búsqueda semántica de contenidos, que permite encontrar materiales educativos por contexto y significado.

image Gráfico 2. Tipos de usos de la IA generativa (ChatGPT) entre los niños y adolescentes de Argentina. Año 2025. Fuente: Observatorio Argentinos por la Educación.

La inteligencia artificial como aliada del docente

Para los docentes, la inteligencia artificial aparece como una herramienta de apoyo y no de reemplazo. El informe identifica beneficios en la generación de materiales didácticos, la corrección y evaluación automatizada —siempre bajo supervisión humana— y el análisis del progreso estudiantil, que permite anticipar dificultades y fortalecer decisiones pedagógicas basadas en evidencia.

Más allá del aula, la IA en la gestión educativa ofrece oportunidades para optimizar la logística escolar, mejorar la planificación estratégica, automatizar trámites administrativos y desarrollar sistemas de alerta temprana que detecten riesgos de abandono o rezago escolar. También puede fortalecer la gobernanza y transparencia de los datos educativos, mejorando sistemas como el SINIDE.

Sin embargo, el informe advierte sobre riesgos éticos: aprendizaje superficial, pérdida de pensamiento crítico, aislamiento, deshonestidad académica y sesgos algorítmicos. Frente a este escenario, subraya la necesidad de avanzar en alfabetización en inteligencia artificial, marcos regulatorios claros y supervisión humana.

La conclusión es clara: la inteligencia artificial ya es parte del ecosistema educativo argentino. Su impacto dependerá de cómo se la integre. El desafío, sostienen los expertos, no es tecnológico, sino educativo, político y ético.

El informe de Argentinos por la Educación: