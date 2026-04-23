Escasez de talento tecnológico en Argentina: las empresas no pueden cubrir posiciones IT

De acuerdo con la última Encuesta Global de Escasez de Talento TI, el 73% de las empresas en el país afirma tener dificultades para cubrir posiciones en el área tecnológica, a nivel global. El estudio, realizado a más de 39.000 empleadores en 41 países, revela además que esta problemática se intensificó en el último año: en 2025 el indicador se ubicaba en 62%, lo que implica un incremento de 11 puntos porcentuales.
El estudio, realizado a más de 39.000 empleadores en 41 países, revela además que esta problemática se intensificó en el último año: en 2025 el indicador se ubicaba en 62%, lo que implica un incremento de 11 puntos porcentuales.
Más del 70% de empresas asegura tener dificultad cubrir vacantes IT
Argentina: escasez de talento en IA
Los datos son contundentes, y muestran una brecha de competencias. En el caso de Argentina, el 64% de los empleadores enfrenta barreras similares para cubrir vacantes estratégicas.
Según el informe, el dato argentino surge del promedio entre los sectores de Información (74%) y Tecnología y Servicios de TI (72%), posicionando a la industria tecnológica entre las más impactadas por la creciente brecha de habilidades.
¿Cuáles son las industrias con mayor escasez de talento?
El relevamiento también identifica cuáles son los sectores que más dificultades enfrentan para incorporar profesionales con capacidades tecnológicas. En Argentina, las cinco industrias más afectadas son:
Automotriz: 83%
Información: 74%
Tecnología y Servicios de TI: 72%
Hospitalidad: 71%
Servicios profesionales, científicos y técnicos; sector público, salud y servicios sociales: 65%
industria automotriz IA tec
La industria automotriz atraviesa esta dificultad.
De acuerdo con el estudio, estos resultados evidencian cómo los sectores atravesados por procesos de transformación digital e innovación tecnológica enfrentan mayores desafíos para atraer y retener talento con las habilidades necesarias.
La inteligencia artificial impulsa nuevas demandas de talento
El informe también identifica cuáles son las competencias más difíciles de encontrar actualmente en el mercado laboral argentino. Entre ellas se destacan:
Atención al cliente y Front Office
Desarrollo y aplicación de modelos de inteligencia artificial
Ventas y marketing
Alfabetización en inteligencia artificial
Operaciones y logística
Uno de los datos más relevantes del estudio es que ya resulta más difícil encontrar profesionales con habilidades vinculadas a inteligencia artificial (16%) que con habilidades tradicionales de IT (10%), reflejando la rápida evolución de las necesidades tecnológicas de las organizaciones.
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También se identifica escasez en habilidades blandas.