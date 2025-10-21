21 de octubre de 2025
San Rafael lidera la innovación educativa en Argentina con dos escuelas reconocidas por Microsoft

El Colegio Del Carmen y el IES del Atuel en San Rafael son las únicas instituciones del país en alcanzar la distinción global.

Docentes de informática de San Rafael

Este reconocimiento las incluye en una red global de 954 escuelas que lideran la transformación educativa mediante el uso de tecnología, inteligencia artificial y metodologías innovadoras.

Además, 45 de los 53 docentes certificados como Microsoft Innovative Educator (MIE) Experts en Argentina pertenecen a estas dos instituciones de San Rafael, lo que representa más del 84% del total nacional. Esta mañana en el Colegio del Carmen explicaron que implica estar bajo el acuerdo de este programa educativo, y cómo lo aplican en esa institución.

Daniela Toledo, vicedirectora del Colegio Del Carmen dialogó con Noticiero Andino: "Estamos celebrando la certificación que recibimos hace dos semanas como Microsoft Showcase Schools y paralelamente cada uno de los docentes que certificó en forma individual recibió su reconocimiento, trabajando con la tecnología como medio para el desarrollo de las habilidades del siglo XXI, que es un marco teórico que nos complementa nuestra enseñanza para la comprensión".

