San Rafael ofrece talleres de estimulación cognitiva para promover el envejecimiento activo

Con el objetivo de promove r el bienestar y la participación activa de las personas mayores, el Municipio de San Rafael , a través del Área del Adulto Mayor, desarrolla talleres de estimulación cognitiva destinados a adultos mayores del departamento.

Las actividades están orientadas a fortalecer las funciones mentales mediante propuestas lúdicas, ejercicios específicos y espacios de socialización que contribuyen al envejecimiento activo.

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Ana Saromé Langa, instructora de estimulación cognitiva, explicó que la propuesta apunta a trabajar distintas capacidades mentales a través de juegos y dinámicas participativas.

“Lo que buscamos es estimular las funciones cognitivas mediante actividades específicas. La idea es fomentar el envejecimiento activo, acompañar deterioros cognitivos leves e incluso abordar estados iniciales de demencias, siempre desde un espacio de disfrute, socialización y encuentro ”, señaló.

Además del trabajo sobre la memoria, la atención y otras funciones cognitivas, los talleres permiten fortalecer los vínculos sociales entre los participantes, generando espacios recreativos y de encuentro.

Quienes deseen sumarse pueden acercarse directamente a los lugares donde se llevan a cabo las actividades o dirigirse al Área del Adulto Mayor, ubicada en Saavedra 273, donde se brinda información sobre sedes, días y horarios disponibles.