20 de marzo de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

San Rafael ofrece talleres de estimulación cognitiva para promover el envejecimiento activo

Las actividades se realizan en distintos puntos del departamento de San Rafael y buscan fortalecer la memoria y la socialización de los adultos mayores.

Talleres de estimulación cognitiva en San Rafael.

Talleres de estimulación cognitiva en San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

Con el objetivo de promover el bienestar y la participación activa de las personas mayores, el Municipio de San Rafael, a través del Área del Adulto Mayor, desarrolla talleres de estimulación cognitiva destinados a adultos mayores del departamento.

Las actividades están orientadas a fortalecer las funciones mentales mediante propuestas lúdicas, ejercicios específicos y espacios de socialización que contribuyen al envejecimiento activo.

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Talleres de estimulación cognitiva en San Rafael

  • Los talleres se realizan los martes de 9.30 a 12.00 horas en La Colina (Mitre 1600) y de 17 a 19.30 en Pausa y Encuentro, ubicado en San Luis y Comandante Salas.
  • Los miércoles de 9.30 a 12 se dictan en el Centro de Jubilados de Mitre 161, mientras que de 17 a 19.30 se desarrollan en el Centro de Jubilados Santa Ana.
  • En tanto, los viernes de 9.30 a 12 las actividades tienen lugar en Cuadro Nacional, y de 17 a 19.30 nuevamente en el Centro de Jubilados de Mitre 161.

Ana Saromé Langa, instructora de estimulación cognitiva, explicó que la propuesta apunta a trabajar distintas capacidades mentales a través de juegos y dinámicas participativas.

“Lo que buscamos es estimular las funciones cognitivas mediante actividades específicas. La idea es fomentar el envejecimiento activo, acompañar deterioros cognitivos leves e incluso abordar estados iniciales de demencias, siempre desde un espacio de disfrute, socialización y encuentro”, señaló.

Además del trabajo sobre la memoria, la atención y otras funciones cognitivas, los talleres permiten fortalecer los vínculos sociales entre los participantes, generando espacios recreativos y de encuentro.

Quienes deseen sumarse pueden acercarse directamente a los lugares donde se llevan a cabo las actividades o dirigirse al Área del Adulto Mayor, ubicada en Saavedra 273, donde se brinda información sobre sedes, días y horarios disponibles.

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