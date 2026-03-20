San Rafael ofrece talleres de estimulación cognitiva para promover el envejecimiento activo

Con el objetivo de promover el bienestar y la participación activa de las personas mayores, el Municipio de San Rafael, a través del Área del Adulto Mayor, desarrolla talleres de estimulación cognitiva destinados a adultos mayores del departamento.
Las actividades se realizan en distintos puntos del departamento de San Rafael y buscan fortalecer la memoria y la socialización de los adultos mayores.
Con el objetivo de promover el bienestar y la participación activa de las personas mayores, el Municipio de San Rafael, a través del Área del Adulto Mayor, desarrolla talleres de estimulación cognitiva destinados a adultos mayores del departamento.
Las actividades están orientadas a fortalecer las funciones mentales mediante propuestas lúdicas, ejercicios específicos y espacios de socialización que contribuyen al envejecimiento activo.
Ana Saromé Langa, instructora de estimulación cognitiva, explicó que la propuesta apunta a trabajar distintas capacidades mentales a través de juegos y dinámicas participativas.
“Lo que buscamos es estimular las funciones cognitivas mediante actividades específicas. La idea es fomentar el envejecimiento activo, acompañar deterioros cognitivos leves e incluso abordar estados iniciales de demencias, siempre desde un espacio de disfrute, socialización y encuentro”, señaló.
Además del trabajo sobre la memoria, la atención y otras funciones cognitivas, los talleres permiten fortalecer los vínculos sociales entre los participantes, generando espacios recreativos y de encuentro.
Quienes deseen sumarse pueden acercarse directamente a los lugares donde se llevan a cabo las actividades o dirigirse al Área del Adulto Mayor, ubicada en Saavedra 273, donde se brinda información sobre sedes, días y horarios disponibles.