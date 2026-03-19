19 de marzo de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

San Rafael recibe el "Reto al Cañón del Atuel", una carrera de Trail Running con más de 600 participantes

La competencia se disputará el próximo domingo en San Rafael con recorridos de 6, 12, 22 y 42 kilómetros. Participarán corredores de distintas provincias del país.

San Rafael organiza el Reto Cañón del Atuel.

San Rafael organiza el "Reto Cañón del Atuel".

Por Sitio Andino Departamentales

Este fin de semana San Rafael será sede de una importante competencia deportiva de trail running denominada Reto al Cañón del Atuel. El evento, que cuenta con el apoyo del municipio, se disputará el domingo 22 de marzo y ya reúne 660 corredores inscriptos provenientes de diferentes puntos del país.

Las actividades se desarrollarán en un escenario natural único, a orillas del Cañón del Atuel y el Río Atuel.

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Distancias competitivas y modalidad participativa del Reto al Cañón del Atuel

La jornada deportiva comenzará a las 7.45 de la mañana y contará con diferentes categorías para corredores de distintos niveles.

Las distancias competitivas serán:

  • 12 kilómetros

  • 22 kilómetros

  • 42 kilómetros

Además, habrá una distancia participativa de 6 kilómetros, pensada para quienes desean sumarse a la experiencia sin competir.

Corredores de distintas provincias llegan a San Rafael

Según explicó el organizador Raúl “Tato” Garavaglia, la carrera contará con atletas de diferentes provincias. “Esperamos participantes de Córdoba, Neuquén, La Pampa y otras provincias. En total tenemos 660 inscriptos”, detalló.

Los interesados aún pueden anotarse hasta el viernes 20 de marzo a través del WhatsApp 2604309066.

Entrega de kits y premiación en San Rafael

El cronograma del evento incluye:

  • Sábado: entrega de kits para los corredores

  • Domingo: desarrollo de las competencias

Una vez finalizados los circuitos, se realizará la ceremonia de premiación y sorteos entre los participantes.

Un evento que impulsa el deporte y el turismo en el departamento de San Rafael

Desde el municipio destacaron el impacto que genera este tipo de competencias en el departamento. La directora de Deportes de la comuna, Alejandra Bajbuj, señaló que el evento moviliza tanto al deporte como al turismo.

“Es un evento deportivo que trae mucho movimiento para el departamento, tanto en lo económico como en lo turístico, y que con los años se va consolidando como una de las carreras de trail running más importantes a nivel nacional”, afirmó.

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