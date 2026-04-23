23 de abril de 2026
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"Dirty Flash": qué es y cómo usar el filtro de inteligencia artificial que es tendencia en Instagram

Instagram lanzó "Dirty Flash", un filtro de IA que revoluciona tus fotografías. Aprendé a usar el efecto viral para mejorar tus historias de Instagram.

Dirty Flash: qué es y cómo usar el filtro de inteligencia artificial que es tendencia en Instagram

"Dirty Flash": qué es y cómo usar el filtro de inteligencia artificial que es tendencia en Instagram

 Por Analía Martín

Un nuevo filtro de Instagram se volvió tendencia absoluta en las últimas horas por su capacidad de transformar selfies comunes en imágenes de estética profesional. El efecto, denominado "Dirty Flash", utiliza herramientas de inteligencia artificial desarrolladas por Meta para simular el estilo de las cámaras digitales antiguas de los años noventa con un acabado nostálgico.

Esta nueva herramienta permite ajustar la luz para resaltar las sombras de una manera similar a las cámaras de carrete. El resultado es un "grunge" moderno que acaparó la atención de los usuarios por su alta calidad y su capacidad de estilizar cualquier escena con un brillo intenso. A diferencia de otras funciones, se integra directamente en la interfaz de creación de historias, lo que facilitó su viralización masiva hacia otras redes sociales en cuestión de días.

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Cómo aplicar el efecto "Dirty Flash" a tus fotografías

Para usar esta herramienta en tus historias, solo tenés que subir una imagen y tocar el ícono de las estrellas que aparece en el margen derecho. Entre las opciones disponibles, buscá el nombre "Dirty Flash" y presioná "usar" para que el sistema trabaje automáticamente sobre la imagen.

El filtro aumenta el contraste y añade un destello de luz mucho más potente que los efectos tradicionales. Esto genera una profundidad visual que oculta imperfecciones y resalta los rasgos principales, dando la sensación de que se utilizó equipo de iluminación profesional en un entorno oscuro.

Es importante que consideres que el efecto funciona mejor en entornos con poca luz, ya que simula el rebote del flash sobre los objetos. Si buscás un estilo retro, esta opción se posiciona por encima de otras tendencias actuales como los píxeles del efecto [Lo Res] o el desenfoque del [Zoom Blur].

Tecnología de Meta y el futuro de las imágenes en Instagram

Meta AI sigue impulsando estas mejoras para que los usuarios no dependan de aplicaciones externas de edición. La meta es que cualquier persona, sin conocimientos técnicos de iluminación, pueda generar contenido visualmente atractivo y de alta fidelidad desde su propio celular.

Esta tendencia demuestra que la estética de los años 90 sigue vigente y que la inteligencia artificial es capaz de recrear texturas "analógicas" con gran precisión. Podés probar este filtro en cualquier momento y ver la diferencia del "antes y después" en tu galería.

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