Meta anunció los nuevos planes premium de WhatsApp, Instagram y Facebook: cómo funcionan y cuánto cuestan

El gigante tecnológico Meta revolucionó el mercado digital al oficializarel lanzamiento global de sus nuevos sistemas de suscripción mensual para WhatsApp, Instagram y Facebook. La estrategia busca diversificar los ingresos de la firma comandada por Mark Zuckerberg en un contexto de fuertes inversiones destinadas al desarrollo de inteligencia artificial.
La implementación de estas alternativas Plus comenzó a desplegarse de manera generalizada tras una serie de evaluaciones previas en regiones seleccionadas. Las modificaciones prometen transformar las herramientas de interacción habituales para millones de usuarios en todo el planeta.
¿Cuánto costarán las suscripciones Plus y qué funciones exclusivas incluyen?
La jefa de producto de la corporación, Naomi Gleit, especificó que las herramientas pagas están diseñadas para expandir las capacidades de las plataformas principales, ofreciendo opciones avanzadas de personalización y alcance de audiencia. Los abonos mensuales se segmentan según la aplicación elegida por el consumidor:
Facebook e Instagram Plus: Tendrán un valor de 3,99 dólares por mes. Permitirán extender la vigencia de las historias por más de 24 horas, habilitar analíticas de reproducción más precisas y destacar un contenido semanal para optimizar el alcance del perfil.
WhatsApp Plus: El abono para la plataforma de mensajería instantánea se fijó en 2,99 dólares mensuales. Agregará configuraciones de temas visuales con 18 variantes de color, acceso a paquetes de stickers premium y la opción de fijar hasta 20 conversaciones en la pantalla principal.
Identidad corporativa: La intención de los directivos a mediano plazo es unificar todos estos servicios adicionales bajo una sola insignia denominada Meta One.
Herramientas estéticas: En el servicio de mensajería se incorporará además una biblioteca con diez tonos de llamada exclusivos y 14 iconos diferentes para modificar la visualización de la app en el teléfono móvil.
Reacción financiera: Tras la difusión de las nuevas alternativas de monetización, las acciones de la firma registraron un incremento cercano al 3% en los mercados financieros.
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Meta lanzó las suscripciones premium para WhatsApp, Instagram y Facebook
El trasfondo económico detrás de los cambios en las plataformas
La determinación de incorporar abonos fijos responde a las exigencias del sector inversor frente a los elevados presupuestos que demanda la infraestructura tecnológica contemporánea. Las proyecciones de gasto de capital de la compañía para el presente período oscilan entre los 125.000 y 145.000 millones de dólares, destinados principalmente a la construcción y mantenimiento de centros de datos especializados en inteligencia artificial.
Esta búsqueda de financiamiento complementario ya registra antecedentes comerciales específicos, como las versiones sin anuncios publicitarios que se introdujeron en el territorio europeo durante el año 2023 para adecuarse a las normativas de privacidad vigentes en la Unión Europea. En esta oportunidad, el foco está puesto en brindar soluciones optimizadas tanto para usuarios convencionales como para creadores de contenido y estructuras empresariales que pretendan potenciar su rendimiento digital.
Whatsapp pago
¿Adiós a WhatsApp gratis? ¿Pagarías por usar cualquiera de las plataformas de Meta?