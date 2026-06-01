Meta anunció los nuevos planes premium de WhatsApp, Instagram y Facebook: cómo funcionan y cuánto cuestan

El gigante tecnológico Meta revolucionó el mercado digital al oficializar el lanzamiento global de sus nuevos sistemas de suscripción mensual para WhatsApp, Instagram y Facebook. La estrategia busca diversificar los ingresos de la firma comandada por Mark Zuckerberg en un contexto de fuertes inversiones destinadas al desarrollo de inteligencia artificial.

La implementación de estas alternativas Plus comenzó a desplegarse de manera generalizada tras una serie de evaluaciones previas en regiones seleccionadas. Las modificaciones prometen transformar las herramientas de interacción habituales para millones de usuarios en todo el planeta.

La jefa de producto de la corporación, Naomi Gleit, especificó que las herramientas pagas están diseñadas para expandir las capacidades de las plataformas principales, ofreciendo opciones avanzadas de personalización y alcance de audiencia . Los abonos mensuales se segmentan según la aplicación elegida por el consumidor:

La determinación de incorporar abonos fijos responde a las exigencias del sector inversor frente a los elevados presupuestos que demanda la infraestructura tecnológica contemporánea. Las proyecciones de gasto de capital de la compañía para el presente período oscilan entre los 125.000 y 145.000 millones de dólares , destinados principalmente a la construcción y mantenimiento de centros de datos especializados en inteligencia artificial.

Esta búsqueda de financiamiento complementario ya registra antecedentes comerciales específicos, como las versiones sin anuncios publicitarios que se introdujeron en el territorio europeo durante el año 2023 para adecuarse a las normativas de privacidad vigentes en la Unión Europea. En esta oportunidad, el foco está puesto en brindar soluciones optimizadas tanto para usuarios convencionales como para creadores de contenido y estructuras empresariales que pretendan potenciar su rendimiento digital.

Whatsapp pago ¿Adiós a WhatsApp gratis? ¿Pagarías por usar cualquiera de las plataformas de Meta?

La llegada de los planes Plus marca una mutación profunda en la relación de los internautas con las redes sociales más populares del ecosistema móvil. Aunque las versiones tradicionales y gratuitas continuarán operando de forma regular, el acceso a las innovaciones de diseño y rendimiento técnico quedará reservado exclusivamente para quienes decidan ingresar al modelo de membresía activa.